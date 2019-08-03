  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна закачала вже 16 млрд кубометрів газу на зиму

    • Розсилка
    Україна закачала вже 16 млрд кубометрів газу на зиму
    Фото: Українська енергетика

    З 4 квітня по 3 серпня 2019 року Україна збільшила запаси природного газу до 16 млрд млн куб. м

    З 4 квітня по 3 серпня 2019 року Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до більш ніж 16 млрд млн куб. м. Про це повідомив глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у Facebook.

    Він також нагадав, що до початку опалювального сезону в країні залишилося 73 дні.

    Читайте також

    «Сьогодні перейшли позначку в 16 млрд куб м. До початку опалювального сезону залишилося 73 дні», - написав Коболєв.

    Натисніть на зображення для збільшлення

    Інфографіка: facebook.com/NaftogazUA
    Інфографіка: facebook.com/NaftogazUA

    Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що обсяги газу в підземних сховищах газу України станом на ранок 21 липня зросли до 15,018 млрд куб.

    Раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з Росією з питань транзиту і закупівель газу. На питання про те, чи готова нова влада до того, що може не бути газового транзиту з РФ з 1 січня 2020 року, Герус відповів «Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться». За його словами, Україна готується до того, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту.

    Читайте також
    Нафтогаз України Андрій Коболєв Україна влада Андрій Герус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ