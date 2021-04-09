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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП опублікувала рішення про виплату собі премій 250 тис. грн

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    гідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП у 2020 році стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні - НКРЕКП опублікувала рішення про виплату собі премій 250 тис. грн
    гідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП у 2020 році стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні

    В 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 тис. грн на місяць

    НКРЕКП офіційно опублікувала постанову №569 від 7 квітня 2021 року про виплату членам комісії і її голові квартальних премій 50% посадового окладу.

    Постанова розміщена на сайті регулятора.

    «За особистий внесок у загальні результати роботи НКРЕКП за підсумками І кварталу 2021 року, з урахуванням фактично відпрацьованого часу, встановити керівним працівникам НКРЕКП премію у розмірі встановленому на засіданні НКРЕКП», – йдеться в постанові.

    На засідання 7 квітня голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що премія буле складати 50% як і в попередній квартал. З огляду на середину зарплату членів НКРЕКП в 2020 році, зазначену ними в деклараціях, розмір квартальної премії складе не менше 250 тис. грн.

    За рішенням комісії, виплата цих премій здійснюватися одночасно з зарплатою за другу половину квітня, тобто на початку травня 2021 року.

    Попередню премію члени НКРЕКП отримали на початку лютого за 4 квартал 2020 року. Згідно декларацій членів регулятора, премія склала від 205 по 225 тис. грн.

    Нагадаємо, в 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць. Згідно з даними НАЗК, члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

    7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю «стимулювати високоінтелектуальну працю».

    Теги: НКРЕКП НАЗК премія
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