НКРЕКП схвалила 10-річний план розвитку газосховищ. Куди підуть перші 345 млн грн (інфографіка)

Сума інвестицій в інфраструктуру підземних сховищ газу становить 13,69 млрд грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила План розвитку газосховищ на 2021–2030 роки.

Як розповіли в пресслужбі «Укртрансгазу», загальний обсяг інвестицій в інфраструктуру підземних сховищ газу в найближчі 10 років складатиме 13,69 млрд грн (без ПДВ).

Цьогоріч у розвиток газосховищ заплановано 345 млн грн (без ПДВ) інвестицій. Планується, що переважно ці кошти спрямовуватимуться на реалізацію таких проєктів із модернізації, як:

реконструкція установки осушення газу на Дашавському ПСГ;

реконструкція газозбірного пункту Богородчанського ПСГ;

технічне переоснащення компресорного цеху Пролетарського ПСГ із заміною автоматичної системи газового пожежогасіння газоперекачувальних агрегатів.

План розвитку газосховищ на 2021 рік

Нагадаємо, НКРЕКП остаточно затвердила постанову, що регулює умови річного контракту на постачання газу для населення, який за замовчуванням отримають усі споживачі з 1 травня 2021 року.

Нацкомісія зобов’язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, які будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Регулятор зобов’язав постачальника повідомляти споживача про зміну тарифного плану в тому ж вигляді, у якому було отримано заяву від споживача, включаючи електронну версію.