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    НКРЕКП потребує часткового перезавантаження, – Dixi Group

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    НКРЕКП потребує часткового перезавантаження, – Dixi Group

    «Необхідно забезпечити відкритий конкурсний відбір на посади членів НКРЕКП, які були призначені на тимчасовий період», – наголосили в Dixi Group

    Неврегульований правовий статус і неефективна робота НКРЕКП ставлять під загрозу європейську інтеграцію України.

    Про це йдеться в аналітичній записці Dixi Group.

    «Невизначеність статусу та неефективна робота енергетичного регулятора є в інтересах проросійських сил в умовах гібридної війни, адже створює умови для порушення правил, маніпуляцій і конфліктів на енергетичних ринках України, замість їх подальшого розвитку та інтеграції з європейськими ринками», – йдеться в заяві DIXI.

    В організації зазначили, що існує високий ризик визнання діючого складу НКРЕКП неконституційним з огляду на неузгодженості законодавства в частині діяльності цього органу.

    «У разі визнання Конституційним судом неконституційними всіх заявлених у поданні нормативних актів, робота Регулятора через відсутність кворуму буде повністю заблокована на непрогнозований період часу. З огляду на функції та повноваження Регулятора, це ставить під загрозу стабільне функціонування всього енергетичного сектору», – зазначили в Dixi Group.

    Виходом із ситуації в Dixi Group вбачають зміни до Конституції, а також часткове перезавантаження персонального складу НКРЕКП.

    «Необхідно забезпечити відкритий конкурсний відбір на посади членів НКРЕКП, які були призначені на тимчасовий період (з урахуванням оновленої схеми ротації)», – наголосили в Dixi Group.

    Нагадаємо, в листопаді 2020 року 50 депутатів зі всі фракцій і груп направили подання до Конституційного суду щодо неконституційності роботи НКРЕКП.

    В березні 2021 року Окружний адмінсуд підтвердив, що повноваження 4 з 7 членів НКРЕКП збігли більше ніж рук тому і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання про їх звільнення.

    4 з 7 членів НКРЕКП включно з головою Валерієм Тарасюком, були призначені указом президента Зеленського в жовтні 2019 року без конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці, однак до теперішнього часу займають свої посади.

    Теги: НКРЕКП Окружний адмінсуд звільнення
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