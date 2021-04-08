НКРЕКП потребує часткового перезавантаження, – Dixi Group

«Необхідно забезпечити відкритий конкурсний відбір на посади членів НКРЕКП, які були призначені на тимчасовий період», – наголосили в Dixi Group

Неврегульований правовий статус і неефективна робота НКРЕКП ставлять під загрозу європейську інтеграцію України.

Про це йдеться в аналітичній записці Dixi Group.

«Невизначеність статусу та неефективна робота енергетичного регулятора є в інтересах проросійських сил в умовах гібридної війни, адже створює умови для порушення правил, маніпуляцій і конфліктів на енергетичних ринках України, замість їх подальшого розвитку та інтеграції з європейськими ринками», – йдеться в заяві DIXI.

В організації зазначили, що існує високий ризик визнання діючого складу НКРЕКП неконституційним з огляду на неузгодженості законодавства в частині діяльності цього органу.

«У разі визнання Конституційним судом неконституційними всіх заявлених у поданні нормативних актів, робота Регулятора через відсутність кворуму буде повністю заблокована на непрогнозований період часу. З огляду на функції та повноваження Регулятора, це ставить під загрозу стабільне функціонування всього енергетичного сектору», – зазначили в Dixi Group.

Виходом із ситуації в Dixi Group вбачають зміни до Конституції, а також часткове перезавантаження персонального складу НКРЕКП.

«Необхідно забезпечити відкритий конкурсний відбір на посади членів НКРЕКП, які були призначені на тимчасовий період (з урахуванням оновленої схеми ротації)», – наголосили в Dixi Group.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року 50 депутатів зі всі фракцій і груп направили подання до Конституційного суду щодо неконституційності роботи НКРЕКП.

В березні 2021 року Окружний адмінсуд підтвердив, що повноваження 4 з 7 членів НКРЕКП збігли більше ніж рук тому і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання про їх звільнення.

4 з 7 членів НКРЕКП включно з головою Валерієм Тарасюком, були призначені указом президента Зеленського в жовтні 2019 року без конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці, однак до теперішнього часу займають свої посади.