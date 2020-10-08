Нова експертиза НАБУ у справі «Роттердам +» з правової точки зору нікчемна – прокурор САП



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2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Приватна експертиза була замовлена НАБУ 20 серпня і проводилася в той час, коли слідство уже було закрито, - прокурор САП

Новий висновок приватного експерта у справі «Роттердам+» Ірини Педь був виконаний з порушенням норм законодавства і не може бути належним процесуальним документом. Про це 8 жовтня під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко.



«Цей висновок є неналежним процесуальним документом. Більше того, він не був у природі на час прийняття рішення про закриття кримінального провадження. Тому відповідно він не враховувався і не міг бути врахований та здійснити якийсь вплив щодо прийняття цієї постанови», - повідомив прокурор під час судового засідання.



Прокурор пояснив, що ця приватна експертиза була замовлена НАБУ 20 серпня і проводилася в той час як слідство уже було закрито, що є прямим порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу.

«Строки слідства щодо осіб закінчилися у зв’язку з закриттям кримінального провадження, тобто 27 серпня 2020 року. І з того часу всі слідчі та процесуальні дії в цьому кримінальному провадженні не могли бути проведені і підлягали завершенню станом на 27 серпня», - додав прокурор.



Прокурор САП в судовому засіданні також повідомив, що громадська організація «Центр протидії корупції» та її очільник Віталій Шабунін взагалі не мають підстав для оскарження рішення прокурора, оскільки жодним чином не є стороною у цій справі.



«Я вважаю, що вони (ЦПК- прим.) не є заявниками у кримінальному провадженні. Ці мої доводи підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. В Єдиному реєстрі досудових розслідувань, у жодному місці не згадується прізвище будь-якої службової особи Центру протидії корупції або взагалі самої цієї організації», - додав прокурор.



Він також вкотре наголосив, що постанова про закриття справи була прийнята ним обґрунтовано у повній відповідності із законом.



«КПК наділяє дискреційними повноваженнями прокурора визначити достатність доказів для складення обвинувального акту. Ці повноваження реалізовані. Прокурор у кримінальному провадженні визначив, що для складення обвинувального акту доказів недостатньо», - підсумував Віталій Пономаренко.



Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.



Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.



Справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.



24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.