Суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти Ситника за захоплення державної влади (документ)



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У разі визнання судом Ситника винним у пред'явлених звинуваченнях, це може загрожувати тюремним ув’язненням

Суд ухвалив рішення за заявою адвоката телеведучого Дмитра Співака щодо самовільного захоплення влади директором НАБУ Артемом Ситником та зобов’язав Державне бюро розслідувань внести відповідну інформацію до ЄРДР. У разі визнання судом Ситника винним, директору НАБУ може загрожувати тривале ув'язнення. Повідомляє УНІАН.

Вчора, 7 жовтня 2020 року, Шевченківський районний суд міста Києва розглянув скаргу адвоката телеведучого Дмитра Співака щодо того, що ДБР протягом 24 годин не внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про відкриття справи за заявою Співака щодо правопорушення директора НАБУ Ситника. Раніше телеведучий подав заяву щодо самовільного захоплення влади Артемом Ситником та перевищення ним службових повноважень - Ситник проігнорував рішення Конституційного суду України про незаконність його призначення на посаду. Однак ДБР не внесло відповідні дані до ЄРДР, відповідно не розпочало досудове слідство стосовно викладених в заяві фактів порушень закону, які кваліфікуються за ч.1 ст.109, ч.2 ст.353, ч.1 ст.364, ч.4 ст.382 Кримінального кодексу України.

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Суд ухвалив рішення зобов’язати Державне бюро розслідувань внести відповідну інформацію до ЄРДР. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. З цього моменту розпочнеться слідство по справі. У разі визнання судом Ситника винним у пред'явлених звинуваченнях, це може загрожувати підозрюваному тюремним ув’язненням. Так, тільки за ч.1 ст.109, «Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій», передбачене позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, ДБР вже відкрило кримінальне провадження з реєстраційним номером №4779ЗКП за заявою телеведучого Дмитра Співака за статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника звинувачують у продажі земельної ділянки в Севастополі за російськими законами за 40 тисяч доларів, що не відображено в декларації директора НАБУ. За цією статтею передбачене покарання до 2 років ув'язнення.