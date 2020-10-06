НАБУ нагороджуватиме за боротьбу з корупцією



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Очікувана вартість закупівлі нагрудних знаків — 105 000 грн

Бюро замовило виготовлення десяти нагрудних знаків «За вагомий внесок у боротьбу з корупцією»

Національне антикорупційне бюро України почало укладати договори про закупівлю нагрудних знаків «За вагомий внесок у боротьбу з корупцією». Про це повідомляється на Prozorro.

Зазначається, що НАБУ почало укладати договори на виготовлення медалей, нагрудних знаків та сувенірів, які будуть вручати як подарунки та нагороди особам за сумлінну службу.

«Серед лотів і замовлення 10 нагрудних знаків «За вагомий внесок у боротьбу з корупцією» з мініатюрою в футлярі та посвідчення до нього», – йдеться на сайті Prozorro.

Також НАБУ замовило 70 сувенірних жетонів, 100 шкіряних брелоків, 150 флешок та 150 нагрудних знаків з символікою Національного антикорупційного бюро України.

Загальна очікувана вартість закупівлі сувенірної продукції — 233 500 грн, а очікувана вартість закупівлі нагрудних знаків — 105 000 грн.

Нагадаємо, у 2019 році до реєстру корупціонерів на підставі рішення суду потрапив директор НАБУ Артем Ситник.

Раніше Євросоюз закликав Верховну Раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у відповідність до Конституції та нагадав, що незалежність бюро — умова безвізу та макрофінансової допомоги.

МВФ у свою чергу заявив, що продовження програми фінансової підтримки України залежить від незалежності Національного антикорупційного бюро України, Спеціальної антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.