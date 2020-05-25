Новий завод RGC Production за рік роботи вдвічі збільшив інвестиції



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Напередодні річниці своєї діяльності RGС Production отримав міжнародні сертифікати - ISO-9001 та ISO-45001

Сучасний завод RGC Production за рік роботи розширив виробництво, закупивши нову лазерну установку порізки та автоматизованого зварювального робота. Обсяг інвестицій у проект RGC Production вже перевищив 50 млн грн., а кількість співробітників за рік зросла вшестеро - до 170 осіб.

Напередодні річниці своєї діяльності RGС Production отримав міжнародні сертифікати - ISO-9001 та ISO-45001.

Як зазначив керівник проекту RGС Production Олександр Волович, отримані сертифікати підтверджують, що на підприємстві дотримані всі міжнародні стандарти в частині безпеки здоров’я та охорони праці та гарантують клієнтам, що продукція виробляється з дотриманням заявлених міжнародних стандартів якості.

На початку роботи завод випускав лише шафові газорегуляторні пункти. За рік, що минув замовникам було відвантажено 600 виробів. Сучасні газорегуляторні пункти значно зменшують експлуатаційні витрати і мають довші строки експлуатації.

Загалом в Україні нараховується близько 20 тис. ШГРП, що вичерпали свій строк експлуатації і чекають на заміну.

На заводі RGC Production було прийнято рішення розширити виробництво з застосуванням найсучасніших технологій у відповідь на високий попит на продукцію. Сума додаткових інвестицій склала 25 млн грн. Кошти були направлені на закупівлю нового виробничого обладнання. Зокрема, RGC Production поповнився ще одним роботизованим зварювальним комплексом , лазерною установкою автоматизованої порізки і автоматичною дробоструйною та лінією хімічної обробки металу.

Розширився і асортимент продукції RGC Production. Тепер на ньому виробляються блочні газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, вузли обліку газу, фільтри та пристрої для дистанційної передачі даних.

У рамках проекту RGC Production виробляються і сучасні модеми для вузлів обліку природного газу. Вони розраховані як на корпоративних клієнтів, так і побутових. «Встановлення модему значно спрощує взаємодію з газорозподільними компаніями і дозволяє клієнту контролювати витрати газу в режимі онлайн», - відзначив Олександр Волович.

За рік роботи RGC Production відкрило філію в Сумах, яка спеціалізується на швейному виробництві. Даний підрозділ створено для забезпечення співробітників газорозподільних компаній спецодягом, розроблених зурахуванням специфіки кожної спеціальності.

З початком карантину швейне виробництво було екстрено перепрофільоване на виробництво індивідуальних засобів захисту. За два місяці роботи було вироблено понад 100 тисяч захисних масок та 4 тисячі комбінезонів. Ними було забезпечено співробітників газорозподільних компаній, які працюють під брендом РГК, адже близько 12 тис фахівців продовжують виконувати свою роботу в умовах підвищеної небезпеки, пов’язаної з коронавірусом.

До відома, Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.