Із початку 2020 року збитки АТ «Криворіжгаз» сягнули 29 млн гривень



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АТ «Криворіжгаз»

Тарифи на доставку газу покривають лише 79% собівартості послуги

Збитки компанії «Криворіжгаз» у 2020 році сягнули 29 млн гривень. Такий результат пояснюється тим, що тарифи на доставку газу, затверджені НКРЕКП для «Криворіжгазу» на перше півріччя поточного року, покривають лише 79% собівартості послуги. Вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня з 1 липня дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.

У кінці 2019 НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено для зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Чинний тариф у першій половині 2020 року є збитковим для «Криворіжгазу» – за період із січня по квітень компанія зазнала збитків на суму 29 млн грн. Ситуацію погіршує той факт, що не всі клієнти оплачують доставку газу – станом на 01.05.2020 тільки теплопостачальні підприємства мають заборгованість перед АТ «Криворіжгаз» у розмірі майже 20 млн гривень.

В умовах дефіциту тарифної виручки компанія не може в повному обсязі здійснювати всі заплановані ремонтні роботи в рамках інвестиційної програми, замінити зношене обладнання і повністю розрахуватися з Оператором ГТС за послуги балансування. Тому оплату за доставку газу направляють на пріоритетні напрямки: роботу аварійної служби 104, екстрені ремонти, оплату праці та засоби індивідуального захисту співробітників.

При цьому «Криворіжгаз» продовжує працювати в посиленому режимі, адже першочерговим завданням компанії, особливо в режимі карантину, є безаварійність і безперебійність газопостачання.

«За час карантину ми ліквідували понад 550 витоків газу в Кривому Розі та Криворізькому районі. Аварійна служба 104 у середньому в день виконує 15 виїздів за викликами споживачів. Машини АДС повинні бути заправлені й укомплектовані необхідним обладнанням для пошуку та ліквідації витоків газу. Водночас більшість планових робіт перебувають у режимі простою та очікування через нестачу фінансування», – розповідає технічний директор «Криворіжгазу» Анатолій Пономаренко.

Початок дії економічно обґрунтованого тарифу для АТ «Кріворожаз» – з 1 липня 2020 року. За умови збереження низьких ринкових цін на газ він дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.

Довідка: АТ «Криворіжгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Кривого Рогу і Криворізького району.

РГК – сервісна компанія, яка надає послуги фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямовані на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, які забезпечують розподіл газу для понад 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.

В 2019 АТ «Криворіжгаз» доставило 287 тис. своїм клієнтам 908 млн куб. м газу. Загальна протяжність газопроводів, які обслуговує компанія, становить 3 тис. км.