У 2019 році технологічні втрати у газорозподільній системі України були на рівні 1,5 млрд куб.м



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Потужності газорозподільної системи України становлять понад 100 млрд куб.м газу на рік

Основна причина таких показників - це відсутність необхідних інвестицій в реконструкцію газорозподільних систем впродовж останніх 20 років

Щорічні технологічні втрати газу в розподільних мережах України досягли близько 1,5 млрд куб.м - повідомив директор РГК Олег Никоноров в інтерв'ю міжнародному агентству ICIS.

Діючі потужності газорозподільної системи України становлять понад 100 млрд куб.м газу на рік. Реальний розподіл газу за цією системою в чотири рази нижчий і не перевищує 25 млрд куб.м на рік. На цьому тлі щорічна потреба в технологічному газі в 1,5 млрд куб.м вже є вагомогою часткою. У країнах східної Європи цей показник в середньому в 2 рази менший.

Основна причина таких показників - це відсутність необхідних інвестицій в реконструкцію газорозподільних систем впродовж останніх 20 років. За даними керівника РГК, в Польщі і Чехії інвестиції в газові мережі становлять 40-50 € в рік на кожного споживача газу. В Україні інвестиції приблизно 1€ на одного споживача в рік. «Тариф на розподіл газу у нас в три рази менший, ніж в країнах Центральної та Східної Європи», - сказав Олег Ніконоров.

Крім того, впродовж останніх 6 років тариф на розподіл покривав не більше 70% фактичних витрат Операторів ГРМ, що призвело до їхньої хронічної збитковості. За підсумками 6 років загальні збитки операторів ГРМ, які працюють під брендом РГК, досягли 17,5 млрд грн, а в цілому по Україні ця цифра може досягати 25-26 млрд грн.

Перехід на стимулюючу тарифоутворення дозволить залучити необхідні інвестиції в галузь і підвищити операційну ефективність української газорозподільної системи.

Регіональна газова компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.



