Німеччина має намір купувати екологічно чистий водень в Намібії

Намібія почне експортувати зелений водень до 2025 року

Федеральний міністр з питань науки та досліджень Німеччини Аня Карлічек і генеральний директор Комісії з планування Намібії Обед Канджоз підписали меморандум про наміри встановити німецько-намібійське водневе партнерство, – повідомляють Elektrovesti.

Сторони мають намір провести техніко-економічне обґрунтування, реалізувати германо-намібійські пілотні проекти, а також займатися навчанням фахівців (Німеччина буде платити стипендії студентам з Намібії).

У пілотних проектах буде протестовано виробництво зеленого водню і транспортування його до Німеччини. З урахуванням місцевих умов особлива увага буде приділятися опріснення морської води (Намібія – найпосушливіша країна на південь від Сахари). У той же час також будуть розглянуті можливості електролізу морської води.

«У світі вже йде гонка за кращі водневі технології та найкращі місця для виробництва водню. Намібія має особливо хороші можливості в цьому змаганні. Тому я пишаюся тим, що ми перші, хто офіційно вступив в водневе партнерство з Намібією. Федеральне міністерство досліджень надасть 40 млн євро в якості фінансування співробітництва в рамках цього партнерства», – сказала Аня Карлічек.

Намібія володіє прекрасним потенціалом для нарощування екологічно чистої водневої економіки: в країні понад 3500 годин сонячного світла щороку – майже вдвічі більше, ніж в Німеччині. Передбачається, що один кілограм водню з Намібії в кінцевому підсумку буде коштувати до 2 євро, а експорт енергоносія майбутнього почнеться до 2025 року.