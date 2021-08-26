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    Німеччина має намір купувати екологічно чистий водень в Намібії

    нова енергія
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    Обед Канджоз не приховує свого бажання співпрацювати з Німеччиною - Німеччина має намір купувати екологічно чистий водень в Намібії

    Обед Канджоз не приховує свого бажання співпрацювати з Німеччиною

    Фото: elektrovesti.net

    Намібія почне експортувати зелений водень до 2025 року

    Федеральний міністр з питань науки та досліджень Німеччини Аня Карлічек і генеральний директор Комісії з планування Намібії Обед Канджоз підписали меморандум про наміри встановити німецько-намібійське водневе партнерство, – повідомляють Elektrovesti.

    Сторони мають намір провести техніко-економічне обґрунтування, реалізувати германо-намібійські пілотні проекти, а також займатися навчанням фахівців (Німеччина буде платити стипендії студентам з Намібії).

    У пілотних проектах буде протестовано виробництво зеленого водню і транспортування його до Німеччини. З урахуванням місцевих умов особлива увага буде приділятися опріснення морської води (Намібія – найпосушливіша країна на південь від Сахари). У той же час також будуть розглянуті можливості електролізу морської води.

    «У світі вже йде гонка за кращі водневі технології та найкращі місця для виробництва водню. Намібія має особливо хороші можливості в цьому змаганні. Тому я пишаюся тим, що ми перші, хто офіційно вступив в водневе партнерство з Намібією. Федеральне міністерство досліджень надасть 40 млн євро в якості фінансування співробітництва в рамках цього партнерства», – сказала Аня Карлічек.

    Намібія володіє прекрасним потенціалом для нарощування екологічно чистої водневої економіки: в країні понад 3500 годин сонячного світла щороку – майже вдвічі більше, ніж в Німеччині. Передбачається, що один кілограм водню з Намібії в кінцевому підсумку буде коштувати до 2 євро, а експорт енергоносія майбутнього почнеться до 2025 року.

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    Теги: Німеччина експорт Меморандум технології фінансування водень
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    Німеччина має намір купувати екологічно чистий водень в Намібії