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    Економіка та фінанси

    Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини

    Проєкт культури Криму &laquo;Шлях&raquo; направлений на збереження кримськотатарської культурної спадщини - Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини
    Проєкт культури Криму «Шлях» направлений на збереження кримськотатарської культурної спадщини
    Фото: ua.krymr.com

    Український культурний фонд реалізовує великий проєкт «Шлях»

    Україна інвестує близько 10 млн грн у проєкт збереження кримськотатарської культурної спадщини. Про це розповів заступник директора з проєктної роботи Українського культурного фонду Дмитро Решетенченко під час Форуму української молоді діаспори у Чернівцях 26 серпня, повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Зокрема, ми реалізовуємо великий проєкт культури Криму «Шлях» в який інвестується близько 10 мільйонів гривень, він направлений на збереження кримськотатарської культурної спадщини», – сказав Решетенченко.

    Він додав, що Український культурний фонд розглядає заявки на проєкти по багатьом грантовим програмам, зокрема й спільно із закордонними партнерами.

    «У цьому році ми вийшли на фінансування у 600 млн грн на рік. Ми ведемо перемовини із представниками уряду та міністерств, щоб ця сума на наступний рік була збільшена, і ми могли б реалізувати більше проєктів», – додав він.

    Нагадаємо, зі слів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу – у саміті 23 серпня взяли участь 46 іноземних делегацій. Про Кримську платформу вийшло понад 300 публікацій у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

    Тим часом, російські окупанти озвучили страшні наслідки водної блокади Криму та визнали свою безпорадність.

    Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив небажання лідерів європейських держав брати участь у Кримській платформі тим, що вони нібито бояться Росію.

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    Теги: Крим кримські татари гроші культура фінансування Україна
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    Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини