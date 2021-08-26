Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини

Український культурний фонд реалізовує великий проєкт «Шлях»

Україна інвестує близько 10 млн грн у проєкт збереження кримськотатарської культурної спадщини. Про це розповів заступник директора з проєктної роботи Українського культурного фонду Дмитро Решетенченко під час Форуму української молоді діаспори у Чернівцях 26 серпня, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Зокрема, ми реалізовуємо великий проєкт культури Криму «Шлях» в який інвестується близько 10 мільйонів гривень, він направлений на збереження кримськотатарської культурної спадщини», – сказав Решетенченко.

Він додав, що Український культурний фонд розглядає заявки на проєкти по багатьом грантовим програмам, зокрема й спільно із закордонними партнерами.

«У цьому році ми вийшли на фінансування у 600 млн грн на рік. Ми ведемо перемовини із представниками уряду та міністерств, щоб ця сума на наступний рік була збільшена, і ми могли б реалізувати більше проєктів», – додав він.

Нагадаємо, зі слів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу – у саміті 23 серпня взяли участь 46 іноземних делегацій. Про Кримську платформу вийшло понад 300 публікацій у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

Тим часом, російські окупанти озвучили страшні наслідки водної блокади Криму та визнали свою безпорадність.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив небажання лідерів європейських держав брати участь у Кримській платформі тим, що вони нібито бояться Росію.