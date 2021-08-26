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    Економіка та фінанси

    «Дочку» російського банку НБУ визнав проблемною

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    У банку є 120 днів на те, щоб виправити ситуацію - «Дочку» російського банку НБУ визнав проблемною
    У банку є 120 днів на те, щоб виправити ситуацію
    Фото: Дело

    У разі невиконання банком зобов'язань перед регулятором, НБУ визнає «Промінвестбанк» неплатоспроможним

    Нацбанк відніс «дочку» російського «Внешєкономбанка» – АТ «Промінвестбанк» – до категорії проблемних. У банку є час, щоб виправити порушення.

    Національний банк України своїм рішенням відніс АТ «Промінвестбанк» до категорії проблемних через недотримання «дочкою» російського банку нормативного значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) з 1 квітня 2021 року, передає Finbalance.

    Як зазначає видання, у банку є 120 днів на те, щоб виправити ситуацію і забезпечити виконання нормативу ліквідності NSFR станом на 1 вересня 2021 і дотримуватися його в подальшому.

    Про це свідчать дані, наведені «Промінвестбанком» при розгляді Окружним адмінсудом Києва справи № 640 / 16910/21 (позивачем в якому є ЗАТ «Фортуна», яке пов'язують з Ігорем Коломойським і його партнерами), пише видання.

    За вимогами НБУ, з 1 квітня цього року значення нормативу NSFR у банків має бути бути не менше 80%, з 1 жовтня – не менше 90%, а з 1 квітня 2022 року – не менше 100%.

    Як зазначається, значення NSFR в «Промінвестбанку» на 1 квітня поточного року становило 29,45%, на 1 травня – 27,43%, на перше червня – 27,49%, на перше липня – 28,37%, а на перше серпня – 98,13%.

    Також видання пише, що за даними центробанку на 1 серпня поточного року «Промінвест» також порушував норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1), який у банку склав 128,25% (має бути не більше 10%).

    Крім того, норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (Л13 -2) у банку склав 137,3% (має бути не більше 10%).

    У разі невиконання банком зобов'язань перед регулятором, НБУ визнає «Промінвестбанк» неплатоспроможним.

    Нагадаємо, що восени минулого року український бізнесмен Сергій Тігіпко через кіпрську компанію Luregio Limited придбав 100% статутного капіталу ТОВ Фінансова компанія «Фортіфай», якій належить 99,77% акцій «Промінвестбанку». Антимонопольний комітет схвалив угоду.

    Сам Тігіпко заявляв, що планує після покупки «Промінвестбанку» вивести його з ринку і перевести робочі активи в «ТАСкомбанк».

    У лютому цього року Нацбанк не погодив угоду по опосередкованого придбання понад 99% акцій «Промінвестбанку» Тігіпко.

    В даних НБУ на 1 січня 2021 року власником 99,77% акцій «Промінвестбанку» значилася російська держкорпорація «ВЕБ.РФ».

    Торік НБУ назвав найбільші банки-порушники, у списку є «Промінвестбанк».

    Теги: Росія Філарет Національний банк економіка банк бізнес фінансування Сергій Тігіпко НБУ
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    «Дочку» російського банку НБУ визнав проблемною