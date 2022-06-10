Один з найбільших металургійних комбінатів України відновлює роботу

Нині у Кривому Розі працюють всі сім промислових підприємств

На Дніпропетровщині відновлює роботу один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів України. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття.

«Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів країни запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття. До запуску всіх потужностей ще далеко, але підприємство стало на цей шлях. Компанія вибудовує нову логістику та шукає нові ринки збуту. Понад 20 тисяч працівників комбінату мають заробітну плату, бюджет – податки», – йдеться у повідомленні.

Нині у Кривому Розі працюють всі сім промислових підприємств. В області – 21 з 22 великих промислових виробництв.

Нагадаємо, у березні 2022 року «АрселорМіттал Кривий Ріг« зупинив своє безперервне виробництво через повномасштабне вторгнення.

Як повідомлялося, на початку січня Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом Києва заблокували кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг».

До відома, завод компанії Coca-Cola відновив роботу на Київщині.