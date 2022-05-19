Завод компанії Coca-Cola після двох місяців простою відновив роботу на Київщині

За час окупації виробничі лінії заводу не постраждали

Селище, де розташовано завод, перебувало під окупацією Росії

Завод компанії «Кока-кола Беверіджес» у селищі Велика Димерка на Київщині відновив виробництво напоїв і до кінця травня планує вийти на 100% потужності. Про це повідомив директор із корпоративних зв'язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик у коментарі українському Forbes.

Уже налагоджено виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, уточнили у компанії.

Селище, де розташовано завод, перебувало під окупацією Росії, тож він не працював майже два місяці. У березні на підприємстві внаслідок обстрілу було зруйновано електростанцію та частково офісну будівлю.

За час окупації виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми із постачанням сировини й інших компонентів.

Компанія повністю ще не відмовляється від імпорту Coca-Cola в Україну з Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту. Але вже експортує вироблені напої до Молдови.

«Постачання поновлюємо поступово, тому що не можемо одночасно задовольнити потребу українського ринку», – уточнив Бублик.

Нагадаємо, на заміну всесвітньовідомому напою Coca-Cola, який пішов з російського ринку через санкції, Росія вигадала інший замінник. Завод у Сиктивкарі почав випускати «Комі Колу».

Як стало відомо на початку травня, найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв, американська Coca-Cola Co. має намір піти з російського ринку. Також у Росії найшли заміну відомому ресторану McDonald's.