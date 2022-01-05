Офіс генпрокурора заблокував рахунки «АрселорМіттал Кривий Ріг»

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим в Україні металургійним підприємством

Компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді

Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом Києва заблокували кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг». Про це йдеться у повідомленні пресслужби підприємства.

Представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення щодо накладення арештів на рахунки підприємства.

Спір стосується підходу до розрахунку ренти.

«4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію «АрселорМіттал Кривий Ріг» і відхилив цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді», – йдеться у повідомленні.

Наразі цивільний процес проти «АрселорМіттал Кривий Ріг» не ведеться, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії, додали в компанії.

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг». Слідство оцінило збитки бюджету від дій топ-менеджера у понад 2,2 млрд грн. За даними слідства, з травня 2017 року по квітень 2019 року топ-менеджер вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо нарахування плати за користування надрами. Це стосувалося «Валявкинського» та «Новокриворізького» родовищ залізних руд.

На початку грудня На «ArcelorMittal Кривий Ріг» стався обвал породи, є жертва.

Напередодні нового року на заводі у Кривому Розі стався масштабний витік забрудненої води.