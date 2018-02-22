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    Економіка та фінанси

    Омелян підтвердив вихід Ryanair на український ринок

    Контракт ще не підписано, але переговори пройшли успішно
    Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна домовилася з ірландським лоукостером Ryanair про рейси з аеропортів «Бориспіль» і «Львів» вже восени 2018 року. Про це він повідомив на прес-конференції, передає видання «Економічна правда». Міністр підтвердив, що борт Ryanair дійсно прилітав в Україну
    • Сьогодні, 17:10
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    Контракт ще не підписано, але переговори пройшли успішно

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна домовилася з ірландським лоукостером Ryanair про рейси з аеропортів «Бориспіль» і «Львів» вже восени 2018 року. Про це він повідомив на прес-конференції, передає видання «Економічна правда».

    Міністр підтвердив, що борт Ryanair дійсно прилітав в Україну для переговорів.

    «До підписання контракту я нічого не коментую, дійсно у нас 22 лютого були переговори, дійсно вони були успішні, дійсно компанія почне свої польоти восени цього року», - відзначив він.

    8 грудня повідомлялося, що львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair.

    Нагадаємо, 5 липня аеропорт «Бориспіль» підписав договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

    10 липня стало відомо, що лоукостер Ryanair розірвав угоду з Україною.

    Керівник львівського аеропорту заявила, що Ryanair може ще повернутися на український ринок.

    Згодом Кабміном було прийнято рішення поновити переговори з Ryanair.

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна.

    У прес-службі Ryanair заявили, що авіакомпанія поки не планує повертатися до відновлення переговорів по Україні. 

    Але 13 липня генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив про відновлення переговорів з авіакомпанією Ryanair. 

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