Омелян підтвердив вихід Ryanair на український ринок

Контракт ще не підписано, але переговори пройшли успішно

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна домовилася з ірландським лоукостером Ryanair про рейси з аеропортів «Бориспіль» і «Львів» вже восени 2018 року. Про це він повідомив на прес-конференції, передає видання «Економічна правда». Міністр підтвердив, що борт Ryanair дійсно прилітав в Україну



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Контракт ще не підписано, але переговори пройшли успішно

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна домовилася з ірландським лоукостером Ryanair про рейси з аеропортів «Бориспіль» і «Львів» вже восени 2018 року. Про це він повідомив на прес-конференції, передає видання «Економічна правда».

Міністр підтвердив, що борт Ryanair дійсно прилітав в Україну для переговорів.

«До підписання контракту я нічого не коментую, дійсно у нас 22 лютого були переговори, дійсно вони були успішні, дійсно компанія почне свої польоти восени цього року», - відзначив він.

8 грудня повідомлялося, що львівський аеропорт зупинив переговори з лоукостом Ryanair.

Нагадаємо, 5 липня аеропорт «Бориспіль» підписав договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.

10 липня стало відомо, що лоукостер Ryanair розірвав угоду з Україною.

Керівник львівського аеропорту заявила, що Ryanair може ще повернутися на український ринок.

Згодом Кабміном було прийнято рішення поновити переговори з Ryanair.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян подав до уряду подання про звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна.

У прес-службі Ryanair заявили, що авіакомпанія поки не планує повертатися до відновлення переговорів по Україні.

Але 13 липня генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив про відновлення переговорів з авіакомпанією Ryanair.