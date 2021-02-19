Оператор газових мереж розповів, як приєднатися до газорозподільчої системи
У 2020 році «Миколаївгаз» уклав 145 договорів на приєднання до газових мереж
У минулому році Клієнтськими просторами 104.ua прийнято 360 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов, 600 заяв на реконструкцію і 390 - на підготовку і видачу проектної документації.
При цьому клієнти уклали з «Миколаївгаз» 145 договорів на приєднання до системи газопостачання. Було газифіковано п'ять багатоквартирних будинків, чотири комунально-побутових об'єктів та понад 130 приватних домоволодінь.
Процедура приєднання доступна всім жителям Миколаєва та Миколаївської області.
Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в Клієнтський простір 104.ua із заявою на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір і оплатити вартість послуг. Далі за покроковим виконанням робіт стежить фахівець, який забезпечує інформаційний супровід замовника з моменту його звернення до «Миколаївгазу» і до здачі технічної документації в архів.
«Ми намагаємося зробити для наших клієнтів процес отримання послуг максимально простим і комфортним. У цьому полягає одне з ключових завдань нашої компанії», – говорить директор з капітального будівництва Світлана Симчич.
Нагадаємо, що нова модель приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 2013 року. Основною її перевагою є скорочення термінів і спрощення порядку підключення до системи.
Порядок підключення регламентується правилами Кодексу ГРМ. Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, з 1 січня 2021 року в Миколаївській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість варіюється від 12280,00 грн до 18160,00 грн (без ПДВ).
Про порядок приєднання до газорозподільних мереж можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Миколаївгаз» в розділі «Як приєднатися до газових мереж».