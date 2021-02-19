Оператор газових мереж розповів, як приєднатися до газорозподільчої системи

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

У 2020 році «Миколаївгаз» уклав 145 договорів на приєднання до газових мереж

У минулому році Клієнтськими просторами 104.ua прийнято 360 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов, 600 заяв на реконструкцію і 390 - на підготовку і видачу проектної документації.

При цьому клієнти уклали з «Миколаївгаз» 145 договорів на приєднання до системи газопостачання. Було газифіковано п'ять багатоквартирних будинків, чотири комунально-побутових об'єктів та понад 130 приватних домоволодінь.

Процедура приєднання доступна всім жителям Миколаєва та Миколаївської області.

Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в Клієнтський простір 104.ua із заявою на виконання робіт, заповнити опитувальний лист, укласти договір і оплатити вартість послуг. Далі за покроковим виконанням робіт стежить фахівець, який забезпечує інформаційний супровід замовника з моменту його звернення до «Миколаївгазу» і до здачі технічної документації в архів.

«Ми намагаємося зробити для наших клієнтів процес отримання послуг максимально простим і комфортним. У цьому полягає одне з ключових завдань нашої компанії», – говорить директор з капітального будівництва Світлана Симчич.

Нагадаємо, що нова модель приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 2013 року. Основною її перевагою є скорочення термінів і спрощення порядку підключення до системи.

Порядок підключення регламентується правилами Кодексу ГРМ. Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, з 1 січня 2021 року в Миколаївській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість варіюється від 12280,00 грн до 18160,00 грн (без ПДВ).

Про порядок приєднання до газорозподільних мереж можна дізнатися на офіційному сайті АТ «Миколаївгаз» в розділі «Як приєднатися до газових мереж».

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.