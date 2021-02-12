У Чорному морі горить балкер який вийшов з Миколаївського порту

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают

З судна подали сигнал лиха

У Чорному морі поблизу села Рибаківка Миколаївської області загорівся суховантаж Prince 4.

Цю інформацію з посиланням на власні джерела повідомляє «Обозреватель».

Судно йшло з Миколаєва в Суецький канал під прапором Коморських островів.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.

Моряки не змогли самостійно впоратися з пожежею. Балкер подав сигнал лиха.

За даними на 18:40, згідно з сайтом MarineTraffic, суховантаж дрейфував поблизу берегової лінії в районі Рибаківка.

Як повідомляється, ситуацію ускладнює штормовий вітер – до 24 метрів на секунду.

Близько 18:30 екіпаж вже не виходив на зв'язок, оскільки всі моряки перейшли на палубу з переносними супутниковими GMDSS-раціями.

На 19:40 зв'язок з судном, що терпить лихо, повністю був відсутній.

Як повідомляє Суспільне, інформацію про пожежу підтвердила речниця ДСНС України в Миколаївській області Ілляна Пацюк.

За інформацією ДСНС, на борту судна іноземці. Вогонь розповсюдився на верхню палубу.

Нагадаємо, двоє загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin поблизу турецької провінції Бартин виявилися українцями.