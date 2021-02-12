У Чорному морі горить балкер який вийшов з Миколаївського порту
З судна подали сигнал лиха
У Чорному морі поблизу села Рибаківка Миколаївської області загорівся суховантаж Prince 4.
Цю інформацію з посиланням на власні джерела повідомляє «Обозреватель».
Судно йшло з Миколаєва в Суецький канал під прапором Коморських островів.
За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.
Моряки не змогли самостійно впоратися з пожежею. Балкер подав сигнал лиха.
За даними на 18:40, згідно з сайтом MarineTraffic, суховантаж дрейфував поблизу берегової лінії в районі Рибаківка.
Як повідомляється, ситуацію ускладнює штормовий вітер – до 24 метрів на секунду.
Близько 18:30 екіпаж вже не виходив на зв'язок, оскільки всі моряки перейшли на палубу з переносними супутниковими GMDSS-раціями.
На 19:40 зв'язок з судном, що терпить лихо, повністю був відсутній.
Як повідомляє Суспільне, інформацію про пожежу підтвердила речниця ДСНС України в Миколаївській області Ілляна Пацюк.
За інформацією ДСНС, на борту судна іноземці. Вогонь розповсюдився на верхню палубу.
Нагадаємо, двоє загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin поблизу турецької провінції Бартин виявилися українцями.