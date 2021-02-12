  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Чорному морі горить балкер який вийшов з Миколаївського порту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают - У Чорному морі горить балкер який вийшов з Миколаївського порту
    За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают
    Фото: marinetraffic.com

    З судна подали сигнал лиха

    У Чорному морі поблизу села Рибаківка Миколаївської області загорівся суховантаж Prince 4.

    Цю інформацію з посиланням на власні джерела повідомляє «Обозреватель».

    Судно йшло з Миколаєва в Суецький канал під прапором Коморських островів.

    За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з кают. Капітан дав команду екіпажу зібратися на головній палубі.

    Моряки не змогли самостійно впоратися з пожежею. Балкер подав сигнал лиха.

    За даними на 18:40, згідно з сайтом MarineTraffic, суховантаж дрейфував поблизу берегової лінії в районі Рибаківка.

    Як повідомляється, ситуацію ускладнює штормовий вітер – до 24 метрів на секунду.

    Близько 18:30 екіпаж вже не виходив на зв'язок, оскільки всі моряки перейшли на палубу з переносними супутниковими GMDSS-раціями.

    На 19:40 зв'язок з судном, що терпить лихо, повністю був відсутній.

    Як повідомляє Суспільне, інформацію про пожежу підтвердила речниця ДСНС України в Миколаївській області Ілляна Пацюк.

    За інформацією ДСНС, на борту судна іноземці. Вогонь розповсюдився на верхню палубу.

    Нагадаємо, двоє загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin поблизу турецької провінції Бартин виявилися українцями.

    Теги: пожежа Чорне море ДСНС іноземці Миколаїв корабель вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies