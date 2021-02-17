Жителі Миколаївщини протестують проти планів компанії Bunge побудувати відстійник для фур

Відстань між майбутнім маслосховищем Bunge і житловими будинками становить менше ніж 100 м

Компанія Bunge збирається побудувати маслосховище і відстійник для великовантажного транспорту в Миколаєві (Інгульський район). Проте місцеві жителі протестують. Про це йшлося на засіданні земельної комісії Миколаївської міськради 15 лютого, пише Latifundist Media.

Зазначається, що на розгляд комісії винесли два питання, що стосуються компанії Bunge. Зокрема, відведення земельної ділянки в Інгульському районі, площею 120 кв.м, для будівництва естакади технологічних трубопроводів для транспортування рослинного масла, а також дозвіл на розробку проєкту під будівництво накопичувального терміналу для зерновозів із відстійником для фур.

Жителі вулиці Залізничної виступили проти будівництва маслосховища і відстійника для фур. На засідання земельної комісії прийшла ініціативна група мешканців цієї вулиці.

Представник мешканців Денис Нікітін розповів, що, згідно зі схемою, відстань між майбутнім маслосховищем і житловими будинками становить менше 100 м.

«Протягом усього часу йде їдкий запах масла, який поширюється по всьому мікрорайону. Це точно такий же «Екотранс» (маслоекстракційний завод у Миколаєві, що має проблеми з екологією, – ред.) тільки на території ПТЗ (мікрорайон Миколаєва). Там просто задушливий запах масла», – сказав він.

Нікітін висловився проти побудови відстійника для фур. «Ви уявіть, велика кількість великовантажного транспорту заходить на цю територію, зима, прогрів двигуна – ми знаємо, ми стикалися, бо під вікнами в кожного ці фури стоять. Ми зверталися до екологів. Там аналогічна ситуація, як з «Екотрансом» – екологи не мають права потрапити на територію Bunge, поліція не має права туди потрапити. Заміри, за фактом, зробити неможливо. Пройшов рік і нічого не змінилося» – прокоментував Нікітін.

У результаті члени комісії підтримали тільки один проєкт рішення з двох – відведення землі під будівництво естакади. Для надання дозволу на розробку проєкту землеустрою під будівництво маслосховища з відстійником не вистачило необхідної кількості голосів.

«Бунге Україна» – український підрозділ міжнародної компанії Bunge Ltd., одного з найбільших зернотрейдерів. Світовий експерт у виробництві олії як для звичайних, так і для професійних споживачів. В Україні компанія представлена зокрема ТМ «Олейна».