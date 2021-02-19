Майже 100 тис споживачів газу у Кривому Розі використовують онлайн-сервіс 104.ua
Однією із головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в «один клік»
Вже понад 6 років споживачі газу у Кривому Розі і Криворізькому районі мають можливість своєчасно передавати показання газового лічильника і отримувати онлайн консультації через «особистий кабінет» на сайті 104.ua. За цей час переваги і зручності сервісу вже оцінили 98,9 тис споживачів, створивши свій аккаунт, всього за кілька хвилин.
Можливості «особистого кабінету» дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація знаходиться в одному місці. При необхідності можна дізнатися свій баланс, оплатити газ і його доставку в один клік, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А з листопада 2020 року можливості «особистого кабінету» на онлайн платформі 104.ua були значно розширені.
Для зручності споживачів газу реалізована можливість з одного аккаунта управляти одночасно 25 особовими рахунками в різних газових компаніях, незалежно від їх географічного розташування. Таким чином, клієнти можуть контролювати стан не тільки свого особового рахунку, а й родичів, які, наприклад, не користуються інтернетом.
«Крім того, однією із головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в «один клік». Зарахування коштів за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє заощадити на комісії банківської установи», – говорить менеджер з питань регіонального розвитку Анастасія Озерян.
Серед інших онлайн-сервісів клієнти АТ «Криворіжгаз» можуть користуватися Viber-ботом і Telegram-ботом 7104, мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone і 104Mobile для Android. Навіть жителі віддалених сіл Криворізького району, маючи доступ до інтернету, можуть легко провести будь-які операції: передати показання, оплатити доставку газу, перевірити рахунки та інше.