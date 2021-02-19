Майже 100 тис споживачів газу у Кривому Розі використовують онлайн-сервіс 104.ua

Клієнти АТ «Криворіжгаз» можуть користуватися Viber-ботом і Telegram-ботом 7104, мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone і 104Mobile для Android

Однією із головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в «один клік»

Вже понад 6 років споживачі газу у Кривому Розі і Криворізькому районі мають можливість своєчасно передавати показання газового лічильника і отримувати онлайн консультації через «особистий кабінет» на сайті 104.ua. За цей час переваги і зручності сервісу вже оцінили 98,9 тис споживачів, створивши свій аккаунт, всього за кілька хвилин.

Можливості «особистого кабінету» дозволяють клієнтам економити свій час. Вся інформація знаходиться в одному місці. При необхідності можна дізнатися свій баланс, оплатити газ і його доставку в один клік, передати показання лічильника, а також дистанційно звернутися до фахівців газової компанії з питанням. А з листопада 2020 року можливості «особистого кабінету» на онлайн платформі 104.ua були значно розширені.

Для зручності споживачів газу реалізована можливість з одного аккаунта управляти одночасно 25 особовими рахунками в різних газових компаніях, незалежно від їх географічного розташування. Таким чином, клієнти можуть контролювати стан не тільки свого особового рахунку, а й родичів, які, наприклад, не користуються інтернетом.

«Крім того, однією із головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в «один клік». Зарахування коштів за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє заощадити на комісії банківської установи», – говорить менеджер з питань регіонального розвитку Анастасія Озерян.

Серед інших онлайн-сервісів клієнти АТ «Криворіжгаз» можуть користуватися Viber-ботом і Telegram-ботом 7104, мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone і 104Mobile для Android. Навіть жителі віддалених сіл Криворізького району, маючи доступ до інтернету, можуть легко провести будь-які операції: передати показання, оплатити доставку газу, перевірити рахунки та інше.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.