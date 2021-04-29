Тариф на електроенергію з 1 травня. Уряд прийняв рішення

Кабмін визначився з тарифом на електроенергію до 30 червня

Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію 1,68 грн за кВт/год ще на два місяці – до 30 червня.

«Ми продовжуємо механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня. Ціна для людей на електроенергію залишається без змін – 1 грн 68 коп за кВт/год», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, нові правила встановлюють, що державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП «Гарантований покупець»

Як відомо, зараз для населення діє єдиний фіксований тариф – 1,68 грн/КВт.год. Він був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року у зв‘язку із тим, що регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії.

Нагадаємо, ще тиждень тому джерела «Главкома» повідомляли, що Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити на травень – червень покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще два місяці.

Доцільно нагадати, що з 1 січня 2021 року уряд скасував пільговий тариф для населення (0,9 грн за кВт⋅год) на перші 100 кВт⋅год спожитої електроенергії. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня 2020 року, в результаті вже з першої кВт⋅години українці почали сплачувати 1,68 грн – такий тариф мав діяти до 31 березня 2021 року. Але наприкінці березня Кабмін вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні – 1,68 гривень за кВт⋅годину, а тепер знову продовжив таку ж ціну на травень-червень.

«Главком» писав про те, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ. Поки що уряд намагається уникнути стрімкого зростання ціни на електроенергію для населення. Але у майбутньому Міненерго спільно з НКРЕКП планує удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Тому зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт⋅годину – це питання часу.