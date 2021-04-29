Боррель пояснив, чому ЄС не може зупинити «Північний потік – 2»

Високий представник ЄС Жозеп Боррель: Європейський Союз не має засобів та інструментів, щоб вирішити, що робити з «Північним потоком – 2»

Якщо «Північний потік – 2» все ж буде добудований і запущений в експлуатацію, ЄС може вимагати, щоб він діяв на принципах недискримінації та прозорості

Євросоюз не має важелів та інструментів, щоб зупинити «Північний потік – 2», тому що цей проєкт є справою приватних фірм та Німеччини, але він може поширити на цей газогін дію законодавства ЄС у сфері енергетики, яке виключає його монопольне використання.

Про це у заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Укрінформ».

«В тому що стосується «Північного потоку – 2». Так, це суперечлива інфраструктура. Європейська Комісія вже заявила, що ця інфраструктура не призведе до диверсифікації джерел постачання енергії до ЄС, хоча саме це є одним із завдань нашого Енергетичного Союзу. Але це приватний проєкт. Європейський Союз не має засобів та інструментів, щоб вирішити, що робити з «Північним потоком – 2». Це справа приватних фірм, це справа німців», – сказав Боррель.

Він зауважив, що у випадку, якщо «Північний потік – 2» все ж буде добудований і запущений в експлуатацію, ЄС може вимагати, щоб він діяв на принципах недискримінації та прозорості, під адекватним регуляторним наглядом, відповідно до ключових положень міжнародного законодавства та енергетичних законів ЄС.

«Я хочу нагадати вам про Газову директиву (ЄС), яка набула чинності пару років тому, у травні 2019 року. Вона відносить до компетенції Євросоюзу застосовування енергетичного законодавства ЄС до проєктів взаємопоєднання, які заходять на територію ЄС з третіх країн. Це саме те, що ми збираємося робити», –заявив Боррель.

Водночас, відповідаючи на численні запити депутатів Європарламенту про зупинку «Північного потоку – 2» як геополітичного проєкту Росії, Високий Представник ЄС виступив проти застосування санкцій США проти європейських фірм, що беруть участь у добудові трубопроводу.

«Не запитуйте мене про підтримку американських санкцій проти фірм, які будують «Північний потік – 2». Я проти екстериторіальних санкцій, що застосовуються з боку США будь-де... Ми маємо зберігати збалансований підхід», – сказав високий представник ЄС.

Він зауважив, що енергетичне питання дуже широко представлено у двосторонніх стосунках між ЄС і Росією, і гратиме дуже важливу роль у майбутньому. Але російське керівництво, яке демонструє доволі слабкі досягнення у сфері економіки, сповідує логіку «економіки рантьє», і це є частиною проблеми.

За його словами, однією з причин, чому Росія шукає зближення з Китаєм, є саме пошук альтернативних ринків збуту російських енергоносіїв.

«Якщо ми не будемо купляти (у Росії) таку кількість газу й нафти – хто це буде купляти? Ніхто інший не є настільки великим, щоб замінити нас. Так, багато інфраструктури має бути побудовано з метою експорту цієї енергії (до Китаю). Але цей альянс з Пекіном, серед іншого, спрямований на щось більше, ніж просто спалювати газ та нафту з Росії. Цей альянс з Пекіном суттєво змінить міжнародну мову, зокрема, з прав людини», – зауважив високий представник ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент вніс до резолюції пропозицію відключити РФ від системи міжнародних платежів SWIFT. Члени Європарламенту в проєкті документа пропонують також відмовитися від російських нафти і газу, в тому числі зупинити будівництво газопроводу «Північний потік – 2».

26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT та зупинити «Північний потік – 2».