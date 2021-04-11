Вибух газу зруйнував будинок на Донеччині

Інцидент стався неподалік окупованого Донецька

Неподалік від Донецька вибухом було зруйновано приватний будинок. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху був газ.

«У суботу, 10 квітня о 09:20 до Головного управління надійшла інформація про пожежу внаслідок вибуху балону з газом в житловому будинку за адресою: Волноваський район, с. Гранітне, вул. Богдана Хмельницького. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 11-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління. По прибуттю було встановлено, що відбувається горіння газу із газового балону в житловому будинку, зруйновано стіну та вибиті вхідні двері. Рятувальники перекрили газ на балоні, ліквідувавши горіння. Також встановлено, що внаслідок спалаху газо-повітряної суміші, яка утворилась через виток газу із газового балону, стався вибух в приміщенні житлового будинку», – йдеться в повідомленні.

Загиблих та постраждалих внаслідок події немає. Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

Раніше стало відомо, що на території окупованого Донецька сталась пожежа на мʼясокомбінаті, яка супроводжується вибухами. Місцеві мешканці припускають, що територія комбінату використовувалася російськими терористами для складування боєприпасів.