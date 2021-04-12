Реклама чи дискримінація: на Дніпропетровщині борються з паліями трави за допомогою гомофобних білбордів

Громадський активіст В’ячеслав Горобець, який замовив білборд, радий, що він викликав резонанс у соцмережах

Голова громадського руху Gender Stream Ольга Полякова зазначає, що білборд є дискримінаційним щодо людей з гомосексуальною орієнтацією.

У селі Орлівщина на Дніпропетровщині активісти вирішили боротися з паліями сухостоїв у дивний спосіб – розмістили гомофобні білборди. Фотографію відповідного зображення опублікував на своїй сторінці у Facebook Ігор Гаврущак.

«Рекламний щит! От так на Дніпропетровщині вирішили боротися з паліями трави», – написав автор під зображенням.

Користувачі соцмережі обурилися й одразу почали коментувати побачене: Yurii Demediuk «Популяризують паління трави (надходження до бюджету за адмінштрафи) як можуть)))», Ігор Дзіндзьо: «краще б палії трави спалили авторів цієї реклами і самих себе. я не закликаю, просто мрію», Галина Гузаревич «Дикунство», Marina Dementieva «Це Дніпро, дєтка. Про нашу Обухівку не було ще?», Володимир Рогоза «Гомофобні стереотипи совка )».

Громадський активіст В’ячеслав Горобець, який замовив білборд, у коментарі «Суспільному» зазначив, що це – соціальна реклама, спрямована на боротьбу з підпалами сухостою.

«Багато років борюся з підпалами. На цьому ж місці розміщував білборди на багато різних соціальних тем, зокрема щодо підпалів. Веду роз’яснювальну роботу щодо шкідливості спалювання рослинності, сміття, роздаю листівки. Я вже використав багато креативу, це – один з таких. Натякає, скажімо так, що ця діяльність шкідлива й повинна стати соціально несприйнятою. Кожен бачить щось своє. Хтось – гомосексуалістів, хтось – ще когось. А я бачу двох друзів, які втомилися після того, як вони підпалювали траву, але це – правопорушники», – сказав В’ячеслав Горобець.

Голова громадського руху Gender Stream Ольга Полякова зазначає, що білборд є дискримінаційним щодо людей з гомосексуальною орієнтацією. Каже: соціальна реклама мала б наголошувати не на інакшості людини, а на самій проблемі довкілля.

«Я дуже добре ставлюся до збереження екології, підтримую екоактивістів різними способами – як фінансово, так й інформаційно. Але коли я побачила цю рекламу, мені стало дуже неприємно. Присутність гомофобії. Висвітлюється візуально: мовляв, хто палить листя, – то людина з гомосексуальною орієнтацією. Але, по факту, ті, хто палять листя, – це гетеронормативні сім’ї, які мають дачі або будинки. Подібна реклама не є нормою в цивілізованому світі. Дуже важливо наголошувати не на сексуальній орієнтації й інакшості, а на проблемі спалювання листя», – сказала Ольга Полякова.

Тим часом, минулого тижня рятувальники Вінниччини 24 рази виїжджали гасити підпалений сухостій. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Пожежі в екосистемах були ліквідовані у Вінницькому, Жмеринському, Гайсинському і Хмільницькому районах (за старим поділом – у Тиврівському, Іллінецькому, Погребищенському, Жмеринському, Шаргородському, Тростянецькому, Калинівському, Липовецькому, Літинському районах області та в м.Ладижин).