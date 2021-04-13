Річний тариф на газ: українцям розповіли, що буде з ціною

Відповіді на головні питання

В Україні з 1 травня 2021 року всі постачальники газу зобов'язані пропонувати ціну, яка буде діяти протягом року. При бажанні побутові споживачі зможуть переходити на місячні тарифи або змінювати постачальника.

1. Як будемо платити за газ з 1 травня? Що таке річний газовий продукт?

З 1 травня всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт на цю послугу потрібно тільки при переході до іншого постачальника. Незалежно від того, коли ви підключилися до цієї пропозиції, ціна буде діяти до 30 квітня 2022 року.

2. Виходить потрібно заплатити за газ на рік вперед?

Ні. Платимо, як і раніше, кожен місяць за попередній до 25 числа. Тільки тепер ціна фіксована, так що можна спланувати свої витрати. Особливо актуально для тих, хто опалює житло газом.

3. Якою буде ціна?

Кожен постачальник опублікує річну ціну до 25 квітня. Вона буде відрізнятися в залежності від націнки газопостачальної компанії. Офіційно свої тарифи поки ніхто не опублікував. Але, за даними РБК-Україна, вона може вирости в середньому до 7,99 грн за кубометр. Тарифи на розподіл (окрема платіжка) поки залишаються колишніми – максимум 1,79 грн за кубометр.

4. Може ціна змінитися протягом року?

Так, але тільки вниз. Регулятор заборонив постачальникам підвищувати ціни на річні контракти в період їх дії.

5. Мені не подобається ціна/сервіс мого постачальника. Що робити?

Змінювати постачальника. З 1 серпня 2020 року це може зробити будь-який побутовий споживач. Достатньо лише укласти договір з новим постачальником. Зараз компанії борються за нових клієнтів, тому часто можна швидко зробити онлайн або телефоном. З вашим старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.

6. Чи не втрачу я субсидію? Якщо я пільговик, як буду платити?

Як і раніше. Для одержувачів субсидій і пільг нічого не змінюється. Субсидію так само видають «живими грошима», але потрібно не забути заплатити за газ до 25 числа, інакше виплат можуть позбавити. Перехід до нового постачальника теж не проблема. Він сам обміняється необхідною інформацією з органом соцзахисту. Ходити нікуди не треба, в Україні карантин.

7. Якщо ціна на ринку буде нижче, ніж у річному продукті, чи можна перейти на інший контракт?

Так. Виберіть будь-який тариф і повідомте про це постачальника. Часто потрібно просто підтвердити свою згоду на нові умови через особистий кабінет споживача, вебсайт постачальника, колл-центр, мобільний додаток або іншим способом, який запропонує постачальник.

Постачальники будуть пропонувати, крім річного тарифного плану, інші продукти на свій розсуд: місячний, квартальний, на опалювальний сезон, з передоплатою тощо.

Важливо пам'ятати, що в Україні діє вільний ринок, так що ціни на газ постійно змінюються. Приміром, у липні місячна ціна може бути дуже вигідною, а в січні навпаки. Але якщо ви один раз відмовилися від річного продукту, постачальник має право не повертати вас на цей тариф.

8. Якщо я вже купив газ на рік раніше, мені все одно підвищать ціну?

Ні. Всі річні контракти, укладені до 1 травня 2021 року, залишаються чинними до закінчення строку їх дії. Потім вас переведуть на нову ціну.

9. Що робити, якщо мій постачальник збанкрутував або залишився без ліцензії?

Вас підключать до постачальника останньої надії (ППН). Зараз це ГК «Нафтогаз України». Але така опція діє тільки 60 днів. За цей час треба знайти собі нового постачальника і укласти з ним газовий контракт.

Джерело: РБК-Україна