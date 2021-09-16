Ціни на газ в Європі продовжують падіння

Зростання цін на газ спостерігалися на європейському ринку вже кілька тижнів

Зростання цін на газ спостерігалися на європейському ринку вже кілька тижнів

Біржові ціни на газ в Європі почали різко падати після встановлення кількох рекордів

Вартість газу в Європі почала різко падати після того як раніше встановлювала кілька рекордів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE. Ввечері 16 вересня ціна жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах склала $749 за тисячу кубометрів.

У ході торгів 15 вересня ціна піднімалася навіть вище $900, потім котирування впали до $800 за тисячу кубометрів.

Напередодні стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.

Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його постачання дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

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