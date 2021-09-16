Як нейтралізувати «Північний потік – 2». Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко озвучив деталі переговорів з європейцями

«Північний потік – 2» запустять лише за умови сертифікації оператора проєкту Nord Stream 2 AG

Будівництво скандального газопроводу «Північний потік – 2» повністю завершено 10 вересня. Відразу ж «Газпром» оголосив і про початок його експлуатації. Час «X» призначено на початок жовтня. Насправді ж новозбудований газопровід почне комерційні поставки лише після того, як оператор проєкту дочірня компанія «Газпрому» Nord Stream 2 AG буде сертифікована німецьким регулятором. Процедура сертифікації може затягнутися на вісім місяців.

Тому цілком очевидно, що «заяви Росії про терміни запуску газопроводу є далекими від реальності», – вважає радниця міністра енергетики України та ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль. Але, щоб прискорити процес, «Газпром» почав тиснути на німецького регулятора, вдавшись до масштабних маніпуляцій на європейському ринку газу, «розігнавши» ціну на 15 вересня до $1000 за тисячу кубічних метрів – на біржі в Україні ціни ще вищі.

Як протистояти російському тиску? 14 вересня відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка та держсекретаря Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреаса Файхта. Сторони обговорили загрози реалізації проєкту «Північний потік – 2» та можливості запобігання їм.

15 вересня в Києві відбувся закритий круглий стіл «Транзит газу через Україну»: українські та німецькі фахівці відпрацьовували сценарії дій європейського співтовариства відповідно до європейського законодавства у нових умовах. Голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко на зустрічі з обраними журналістами оприлюднив план протидії черговій газовій атаці Кремля.

Збудований газопровід Nord Stream – 2 (друга черга газопроводу «Північний потік») проходить дном Балтійського моря до узбережжя Німеччини, хоча це суперечить реалізації заявленої стратегії ЕС щодо диверсифікації джерел постачання енергії через військову агресію Росії проти України (Фото: Вікіпедія)

Пане Юрію, які результати зустрічі українських урядовців з держсекретарем енергетики Німеччини Андреасом Файхта з приводу запуску газопроводу «Північний потік – 2»?

Ми чітко проговорили юридичні та технічні аргументи (щодо сертифікації компанії Nord Stream 2 AG – «Главком»), пояснили, що це вже не питання, чи буде «Газпром» у майбутньому використовувати газ як зброю. Ми показали конкретні приклади, зокрема, як саме зараз «Газпром» використовує газ як геополітичну зброю проти України, штучно обмежуючи постачання газу на европейський ринок, тому в Європі досягнуті рекордні спотові ціни (За даними Української енергетичної біржі, 16 вересня ціна на хабі TTF перевищила 29,7 грн за кубометр).

Також ми дуже чітко пояснили юридичну позицію стосовно сертифікації компанії-оператора Nord Stream 2 AG: для того, щоб була забезпечена повна відповідність європейському законодавству, про що наголошують і Німеччина, і США, має бути забезпечена чесна, справедлива конкуренція. Це означає, що всі компанії, насамперед європейські, мають отримати недискримінаційний доступ, як і «Газпром», до усіх газопроводів, які об’єднують Росію і Європейський Союз. Щоб європейські компанії самі могли вирішувати, яким газопроводом вони будуть транспортувати газ. Ми пояснили, як це працює (на законодавчому рівні – «Главком»), чому це повинно бути вимогою під час сертифікації оператора Nord Stream 2 AG та надали всі необхідні економічні аргументи.

Юрій Вітренко: вимогою під час сертифікації оператора Nord Stream 2 AG має стати недискримінаційний доступ європейських компаній до всіх газопроводів

«Європейські країни хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія»

Ми говорили про те, що європейські країни хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія та потім самотужки замовляти транзитні потужності газотранспортної системи (ГТС) України.

Також ми проговорили політичну позицію: нагадали, як нам раніше розповідали, що газопроводи «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2» будуються для прокачування додаткових обсягів газу, який має іти в Європу. Тому зараз наша позиція така: якщо йдеться про додаткові обсяги, то нехай ті обсяги, які зараз ідуть через Україну, будуть збережені, а не перенесені на «Північний потік – 2», як на цьому наполягає Росія.

Тобто ті обсяги, які зараз ідуть через Україну (вони законтрактовані з «Газпромом») мають бути перенесені в контракти з європейськими компаніями на дуже довгу перспективу. Відповідно в такий спосіб ми б отримали гарантії того, що транзит через Україну буде збережений.

Ми поінформували своїх німецьких партнерів, що готові вести переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного контракту, але саме по собі це продовження не є достатньою гарантією збереження транзиту через Україну. Тому й потрібні контракти з європейськими компаніями.

Україна має найпотужніші в Європі сховища газу, тому для європейських компаній є економічний сенс купувати російський газ на кордоні Україна – Росія, зберігати його в українських сховищах влітку та потім взимку цей газ відправляти до Європи.

Також європейські компанії хочуть імпортувати газ з Центральної Азії – з Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, але, на жаль, Росія блокує такі можливості. Європейські компанії не можуть здійснювати транзит через Росію, тоді як Україна відкрита для цього, будь ласка, прокачуйте азійський газ через Україну в Європу.

Україна має найпотужніші в Європі сховища газу (Фото iPress.ua)

«В Європі працює принцип верховенства права, який не дозволить незаконні постачання російського газу через «Північний потік – 2»

Чи може статися так, що німецький регулятор таки сертифікує діяльність оператора Nord Stream 2 AG, яка позиція німецької сторони вимальовується після вашого з ними спілкування?

Ми не можемо все розголошувати. У Німеччині є незалежний регулятор, на дії якого уряд не може впливати. Якраз сенс цих консультацій – щоб ми дуже чітко надали свої аргументи (юридичні, технічні, економічні) для того, щоб потім у німецького регулятора були відкриті очі, щоб він не міг сказати: я не знав, мені ніхто не казав. Це дуже важливо, щоб забезпечити справедливість, чесну конкуренцію на європейському ринку, від чого напряму залежить Україна.

Як так сталося, що європейські країни допустили ситуацію, що ціна на газ стрибнула до $800 – 1000 за тисячу кубометрів, хто ще, крім Німеччини, має «пільгові» ціни? Білорусії «Газпром» продає газ по $128 за тисячу кубометрів.

Я не можу сказати, що є пільгові ціни для Німеччини. На європейських біржах, в тому числі й німецьких, ціна також перевищує $800. Тому немає для Німеччини жодних пільгових цін.

Під виразом «пільгова ціна» малася на увазі ціна газу, законтрактована в довгострокових контрактах.

Довгострокові контракти – це трохи інша справа, але питання в тому, що формула у довгострокових контрактах працює таким чином, що якщо ви зараз сплатите трохи менше, то потім будете платити більше, тобто ціна у довгострокових контрактах потім наздожене ціну в короткострокових контрактах.

Тому всі європейські країни реально зараз страждають від високих цін на газ, а вони стали наслідком того, що «Газпром» відправляє набагато менше газу до Європи. Простий приклад: в 2020 році «Газпром» забронював через Україну приблизно 65 млрд куб м газу (а провів трохи менше), а цього року забронював 40 млрд куб м, тобто в півтора рази менше. Очевидно, розраховуючи на те, що різницю у 25 млрд куб м він буде відправляти через газопровід «Північний потік – 2».

Оскільки через обґрунтовані причини цей газопровід не сертифікують, тобто не дають можливості працювати, «Газпром» тепер шантажує всю Європу, кажучи, що «дивіться, ви не отримаєте ці додаткові обсяги, якщо ви не дозволите працювати газопроводу «Північний потік – 2».

Але всі запевнення, які ми отримуємо від наших європейських колег, свідчать про те, що все ж таки в Європі працює принцип верховенства права та вони не дозволять такі незаконні постачання російського газу до Європи (через Північний потік – 2» – «Главком»).

Якщо раптом це станеться (оператор буде сертифікований – «Главком»), тоді ще є такий дієвий інструмент, як американські санкції. Ми продовжуємо боротьбу проти газопроводу «Північний потік – 2» через конгресменів в Америці. Ми їм пояснюємо, що зараз Росія використовує газ як геополітичну зброю, тому прямо зараз є всі підстави для того, щоб були запроваджені санкції проти оператора Nord Stream 2 AG.

Якби ці санкції були застосовані раніше і якби навіть не було ілюзій щодо того, що «Північний потік – 2» може працювати фактично в незаконному режимі, то росіяни не шантажували б зараз всю Європу.

Якраз проблема в тому, що, на жаль, адміністрація у США не використала тих можливостей, які давав американський закон, а натомість застосувала так званий виняток з вимог цього закону та не наклала дієвих санкцій на цей газопровід. Ми переконані, що потрібно було накладати санкції раніше, але вже краще пізно, ніж ніколи. Тому потрібно якомога швидше накласти санкції на газопровід «Північний потік – 2».

Чи закачується газ у підземні газові сховища України?

Так, газ закачується, ми вже навіть перевиконали план уряду – до початку опалювального сезону в сховищах має бути 17 млрд куб м газ, а ми наближаємося до позначки 19 млрд кубометрів. Ми розуміємо, що маємо підстрахуватися через різні ситуації, які можуть статися цієї зими.

Скільки відсотків газу в підземних сховищах належить «Нафтогазу», а скільки іншим компаніям. Чи не станеться так, що потім взимку газ піде на експорт?

Це комерційна інформація, вона не розголошується оператором, тобто це навіть не питання «Нафтогазу». У нас є оператор газових сховищ, він у структурі «Нафтогазу», але це регульований бізнес і там є певні вимоги щодо конфіденційності. Ми не очікуємо, що, наприклад, в ситуації коли Україні потрібен буде газ, цей газ буде йти на експорт – це суперечить економічній логіці.

Що буде, якщо газопровід «Північний потік – 2» запрацює в тестовому режимі?

Тестовий режим не означає комерційної експлуатації газопроводу. Потрібно, щоб спочатку німецький регулятор прийняв рішення про сертифікацію – для цього у нього є чотири місяці. Потім він має отримати відповідне погодження в Європейській комісії – для цього теж є мінімум два місяці, але Єврокомісія може продовжити термін ще на два місяці. Тобто вже мова йде про вісім місяців (відведених на сертифікацію оператора Nord Stream 2 AG – «Главком»)

Також ми пояснюємо, що це неправильна позиція, що «Північний потік – 2» може бути сертифікований, якщо буде обмежена потужність цього газопроводу – наприклад, він буде заповнений тільки наполовину або наполовину він буде експлуатуватися. Це абсолютно неправильна юридична позиція через нерозуміння того, як працюють європейські правила.

Подібна ситуація сталася з газопроводом Опал (OPAL) – вона не є релевантною в цій ситуації, тому по відношенню до «Північного потоку – 2» мають висуватися зовсім інші вимоги, тоді це не буде дискримінаційний доступ до всієї потужності всіх компаній.

15 липня Суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив апеляцію Німеччини та залишив у силі рішення суду першої інстанції від 2019 року щодо доступу «Газпрому» до газопроводу OPAL, ухвалене на користь Польщі. OPAL є наземним продовженням першої черги «Північного потоку – 1», що поєднує його з газотранспортною системою в Чехії. До 2016 року «Газпром», згідно з антимонопольними вимогами Третього енергопакета ЄС, мав право використовувати OPAL тільки на 50%.

Як вибори в Німеччині можуть вплинути на безпекові гарантії щодо України, а також на рішення регулятора Німеччини стосовно сертифікації оператора Nord Stream 2 AG?

Дійсно, зараз багато сюрпризів на виборах у Німеччині. Партія Меркель значно втратила рейтинг, але подивимося на результати та на формування коаліції, якими будуть позиції партій вже після виборів.

Чи розпочалися переговори з «Газпромом» щодо продовження транзитного договору після 2024 року?

Ні, у нас поки стадія «обмєна публічнимі любєзностямі» – це звичайна ситуація. Після такої стадії ми історично переходимо до предметних переговорів.

Нинішній договір між НАК «Нафтогаз» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортна угода між НАК і новим «Оператором ГТС України» (ОГТСУ), а також міжоператорська угода між ОГТСУ і «Газпромом» підписані 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх переговорів Україна – Росія – Єврокомісія. Контракт передбачає транзит в 2020 році мінімум 65 млрд куб м російського газу (178 млн куб м на добу). У 2021 – 2024 – транзит має складати по 40 млрд куб м – оплата гарантована навіть у разі меншої прокачки через Україну.

За вашими прогнозами, як довго можуть триматися такі екстремальні ціни на газ?

Ми пояснили нашим німецьким партнерам, що проблему з дефіцитом газу в Європі та рекордно високими цінами можна вирішити дуже швидко. Якби «Газпром» хоча б спробував показати, що він готовий працювати за правилами – він повинен розблокувати доступ до української ГТС для тих європейських компаній , які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія. Тоді прямо зараз в Європу можуть піти додаткові обсяги газу та ціни впадуть.

Для цього потрібно лише створити на платформі «Газпром експорту» точку продажу, до прикладу, на газовимірювальній станції «Суджі» на кордоні Україна – РФ, і, умовно кажучи, післязавтра на цій точці можна буде продавати додаткові обсяги газу, щоб вони пішли до Європи, а європейські компанії бронювали потужності в Україні. Це моментально вирішить проблему з дефіцитом та моментально знизить ціни. Тоді буде менше приводів казати, що «Газпром» використовує газ як геополітичну зброю.

Чи зможуть наші постачальники газу пройти цей сезон з річними тарифами для населення 7,99 грн за куб, адже ціни на біржі в кілька разів вищі. Тоді – або банкрутство постачальників, або перегляд тарифів?

«Нафтогаз» забезпечує ресурсом побутових споживачів за ціною 7,4 грн за куб – попри рекордне підвищення спотових цін на біржах. Ми уклали трирічні контракти з підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) і в межах цих контрактів ціна фіксується на рік, тому коливання спотових місячних чи добових цін не впливають на річні ціни. Для всіх постачальників газу для населення – це підприємства ТКЕ та підприємства, які постачають газ домогосподарствам, ми даємо достатні обсяги газу.

Скоріш за все, з жовтня ми перейдемо на нову систему забезпечення потреб побутових споживачів – це європейський підхід, він передбачає створення так званих балансуючих груп, для яких «Нафтогаз» готовий покривати всі відбори газу побутовими споживачами. Тобто «Нафтогаз» готовий надавати потрібний ресурс за фіксованою на рік ціною.

Який наступний крок стосовно газопроводу «Північний потік – 2» у перемовинах на рівні ЄС?

Відбувся перший раунд переговорів, а тепер мають бути продовжені переговори на рівні компаній. До речі, європейські компанії самі активно приїжджають до Києва, ведуть переговори – вчора (14 вересня – «Главком») відбулися переговори з однією провідною європейською енергетичною компанією в Києві.

Отже, наступний крок – ще пару серій переговорів з європейськими компаніями в Європі. Після цього ще будуть додаткові консультації на політичному рівні. Потрібно терміново вирішити це питання.

Наталка Прудка, «Главком»