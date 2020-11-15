Ощадбанк знизив ставки за кредитами для бізнесу

Залежно від строку кредитної операції та фінансового стану позичальника зниження сягає 2%

Державний Ощадбанк вчергове суттєво знижує ставки за основними кредитними програмами для клієнтів мікро-, малою та середнього бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Залежно від строку кредитної операції та фінансового стану позичальника зниження сягає 2%.

До кінця поточного року бізнес-клієнти Ощадбанку мають можливість поповнити обіговий капітал, придбати транспорт або обладнання за рахунок кредитних коштів зі ставкою від 12,25% річних у гривні.

Ощадбанк також входить до ТОП-3 головних інвесторів серед банків за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Цього року підприємці вже отримали близько 800 доступних кредитів на майже 1,1 млрд грн.

Окрім програми «Доступні кредити 5-7-9%» Ощадбанк реалізує партнерські програми з постачальниками імпортних і вітчизняних транспортних засобів та техніки за зниженими ставками кредитування.

Частину кредитного навантаження бере на себе партнер, у рамках деяких програм ставка становить 0,1% річних.

В Ощадбанку діють:

спільна з ЄІФ і ЄІБ програма «гарантійний механізм», що робить доступним кредитування клієнтів, які не мають достатньої застави на всю суму кредиту. За умовами програми достатньо надати забезпечення на 30% кредиту, решту 70% гарантує ЄІБ;

програма з НУФ, що дає змогу знизити ставку кредитування на 1% річних

програма соціального підприємництва з фондом WNISEF, яка передбачає фінансування за ставкою від 5% до 10% річних.

Нагадаємо, Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами.