Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список
Найприбутковішим виявився державний Приватбанк
За підсумками січня-вересня 2020 року найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим – державний Укрексімбанк.
Про це свідчать дані наглядової статистики НБУ, опубліковані на сайті регулятора.
За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 21,3 млрд грн чистого прибутку, а державний Укрексімбанк – мінус 2,25 млрд грн.
Хто найприбутковіший
Найбільш прибутковими були:
1. ПриватБанк – 21,28 млрд грн
2. Ощадбанк – 4,74 млрд грн
3. Райффайзен Банк Аваль – 3,12 млрд грн
4. ПУМБ – 2,06 млрд грн
5. ОТП Банк – 1,51 млрд грн
6. Сітібанк – 1,03 млрд грн
7. Укрсиббанк – 1 млрд грн
8. Альфа-Банк – 810 млн грн
9. Укргазбанк – 685 млн грн
10. Креді Агріколь Банк – 680 млн грн.
Найбільш збиткові банки
Найбільш збитковими стали («мінус»):
1. Укрексімбанк – 2,25 млрд грн
2. Промінвестбанк – 652,06 млн грн
3. Правекс Банк – 125,54 млн грн
4. БТА Банк – 74,84 млн грн
5. Юнекс Банк – 23 млн грн
6. УБРР – 11,8 млн грн
7. Оксі Банк – 8,6 млн грн
8. АП Банк – 7,3 млн грн
9. Банк «Траст-капітал» – 5,5 млн грн
10. Банк Форвард – 5,2 млн грн.
У вересні 2020 року українські банки отримали 4,96 млрд грн прибутку, що на 906 млн грн або 22,26% більше показника того ж періоду торік (4,057 млрд грн).
За дев’ять місяців прибуток банків склав 37,6 млрд грн, що на 28,6% менше відповідного показника торік (48,35 млрд грн).
ПриватБанк заробив 21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку банків.
Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.
Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.