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    Економіка та фінанси

    Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список

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    За даними НБУ, за дев&rsquo;ять місяців ПриватБанк отримав 21,3 млрд грн чистого прибутку - Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список
    За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 21,3 млрд грн чистого прибутку

    Найприбутковішим виявився державний Приватбанк

    За підсумками січня-вересня 2020 року найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим – державний Укрексімбанк.

    Про це свідчать дані наглядової статистики НБУ, опубліковані на сайті регулятора.

    За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 21,3 млрд грн чистого прибутку, а державний Укрексімбанк – мінус 2,25 млрд грн.

    Хто найприбутковіший

    Найбільш прибутковими були:

    1. ПриватБанк – 21,28 млрд грн

    2. Ощадбанк – 4,74 млрд грн

    3. Райффайзен Банк Аваль – 3,12 млрд грн

    4. ПУМБ – 2,06 млрд грн

    5. ОТП Банк – 1,51 млрд грн

    6. Сітібанк – 1,03 млрд грн

    7. Укрсиббанк – 1 млрд грн

    8. Альфа-Банк – 810 млн грн

    9. Укргазбанк – 685 млн грн

    10. Креді Агріколь Банк – 680 млн грн.

    Найбільш збиткові банки

    Найбільш збитковими стали («мінус»):

    1. Укрексімбанк – 2,25 млрд грн

    2. Промінвестбанк – 652,06 млн грн

    3. Правекс Банк – 125,54 млн грн

    4. БТА Банк – 74,84 млн грн

    5. Юнекс Банк – 23 млн грн

    6. УБРР – 11,8 млн грн

    7. Оксі Банк – 8,6 млн грн

    8. АП Банк – 7,3 млн грн

    9. Банк «Траст-капітал» – 5,5 млн грн

    10. Банк Форвард – 5,2 млн грн.

    У вересні 2020 року українські банки отримали 4,96 млрд грн прибутку, що на 906 млн грн або 22,26% більше показника того ж періоду торік (4,057 млрд грн).

    За дев’ять місяців прибуток банків склав 37,6 млрд грн, що на 28,6% менше відповідного показника торік (48,35 млрд грн).

    ПриватБанк заробив 21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку банків.

    Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів. 

    Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів. 

    Ощадбанк банки Приватбанк НБУ
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