Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список

За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 21,3 млрд грн чистого прибутку

Найприбутковішим виявився державний Приватбанк

За підсумками січня-вересня 2020 року найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим – державний Укрексімбанк.

Про це свідчать дані наглядової статистики НБУ, опубліковані на сайті регулятора.

За даними НБУ, за дев’ять місяців ПриватБанк отримав 21,3 млрд грн чистого прибутку, а державний Укрексімбанк – мінус 2,25 млрд грн.

Хто найприбутковіший

Найбільш прибутковими були:

1. ПриватБанк – 21,28 млрд грн

2. Ощадбанк – 4,74 млрд грн

3. Райффайзен Банк Аваль – 3,12 млрд грн

4. ПУМБ – 2,06 млрд грн

5. ОТП Банк – 1,51 млрд грн

6. Сітібанк – 1,03 млрд грн

7. Укрсиббанк – 1 млрд грн

8. Альфа-Банк – 810 млн грн

9. Укргазбанк – 685 млн грн

10. Креді Агріколь Банк – 680 млн грн.

Найбільш збиткові банки

Найбільш збитковими стали («мінус»):

1. Укрексімбанк – 2,25 млрд грн

2. Промінвестбанк – 652,06 млн грн

3. Правекс Банк – 125,54 млн грн

4. БТА Банк – 74,84 млн грн

5. Юнекс Банк – 23 млн грн

6. УБРР – 11,8 млн грн

7. Оксі Банк – 8,6 млн грн

8. АП Банк – 7,3 млн грн

9. Банк «Траст-капітал» – 5,5 млн грн

10. Банк Форвард – 5,2 млн грн.

У вересні 2020 року українські банки отримали 4,96 млрд грн прибутку, що на 906 млн грн або 22,26% більше показника того ж періоду торік (4,057 млрд грн).

За дев’ять місяців прибуток банків склав 37,6 млрд грн, що на 28,6% менше відповідного показника торік (48,35 млрд грн).

ПриватБанк заробив 21,3 млрд грн або 56,6% від усього прибутку банків.

Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.