Ощадбанк знизив ставки за іпотечними кредитами
Зниження становить 0,5% – 2% за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку
За 10 місяців 2020 року Ощадбанк видав майже 1000 кредитів на суму понад 540 млн грн
Державний Ощадбанк знизив ставки за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку. Зниження становить 0,5-2%.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«За 10 місяців 2020 року Ощад видав майже 1000 кредитів на суму понад 540 млн грн», – йдеться в повідомленні.
Основна програма кредитування «Звісно, зручно»:
- нині передбачає фіксовану ставку 13% річних у гривні на весь період кредитування – від 1 до 20 років за умови першого внеску від 50% вартості житла або іншого нерухомого майна;
- клієнти, які обслуговуються за зарплатними проектами Ощаду, мають можливість оформити такий іпотечний кредит під 12,5% річних;
- при мінімальному авансі від 20% ставка становить 13,49%, а для клієнтів, які отримують заробітну плату через Ощад, – 12,99%.
Тепер за програмою «Звісно, 15»:
- клієнти зможуть оформити кредит за найнижчою ставкою – під 8% річних у гривні при першому мінімальному внеску від 20%;
- такі умови запроваджено на перші 6 місяців дії кредитної угоди;
- починаючи з 7 місяця встановлено єдиний на весь термін розмір ставки – 13,49% у гривні;
- однією з переваг цієї програми є відсутність витрат на страхування життя клієнта.
За програмою «Звісно, житло»:
- ставку зменшено на 1%, клієнти зможуть скористатись фіксованою ставкою – 11,99%;
- період дії кредитної угоди передбачає термін від 1 до 10 років при першому внеску клієнта від 30% вартості майна;
- комісія за видачу кредиту відсутня.
Продовжує також діяти пропозиція від Ощадбанку «Звісно, 9,99»:
- у рамках програми під 9,99% річних у гривні кредити на житло зможуть отримати медики, працівники Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітники сфери освіти, державних організацій;
- ставка 9,99% річних зберігається протягом усього терміну дії кредитної угоди.