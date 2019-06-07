На шахті в Кривому Розі загинув робітник



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Наразі обставини загибелі встановлюють працівники поліції, тож офіційної інформації про випадок ще немає

На шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі сьогодні загинув робітник, обставини встановлює поліція. Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише УНН.

«Загинув працівник 6-го розряду на шахті ім. Фрунзе рудника «Суха Балка» у Кривому Розі. Випадок з летальним наслідком», - повідомив Волинець.

За його словами, наразі обставини загибелі встановлюють працівники поліції, тож офіційної інформації про випадок іще немає.

Нагадаємо, на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.