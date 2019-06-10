На Львівщині гірники перекрили трасу через невиплату зарплат



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Гірники в знак протесту безупинно ходили пішохідними переходами в селах Воля Висоцька і Смереків

З вимогами віддати їм зароблені гроші шахтарі вийшли на трасу, яка веде до кордону з Польщею

У Львівській області у понеділок, 10 червня, гірники перекрили міжнародну трасу Львів-Рава Руська, бо останні три місяці їм не виплачують зарплату.

За словами шахтарів, борг складає понад 200 мільйонів гривень, повідомляє ТСН.

Через акцію протесту одразу шість шахт регіону від сьогодні призупинили роботу. З вимогами віддати їм зароблені гроші шахтарі вийшли на трасу, яка веде до кордону з Польщею, перекривши дорогу одразу у двох місцях.

Сотні гірників у касках 15 хвилин ходили пішохідним переходом - наступні 15 хвилин пропускали автівки, запевняючи, що акція протесту триватиме цілий день.

«Поверхня має заборгованість ще з лютого місяця, а підземні мають тільки березень, приблизно 30 відсотків березня ще не заплачено», - розповіла голова незалежної профспілки гірників шахти «Лісова» Мирослава Кафтан.

Як повідомила пресслужба управління Патрульної поліції у Львівській області, гірники безупинно ходили пішохідними переходами в селах Воля Висоцька і Смереків Жовківського району області - до 60 осіб у першому населеному пункті і майже 100 - у другому.