Під виглядом боротьби за повернення «зелених» тарифів для домашніх СЕС в Раді намагаються відстрочити енергореформи - депутат



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Законопроект Сажка «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»(реєстр.№ 10318-2) не включений до порядку денного засідання Верховної Ради 28 травня

Сажко вимагає провести відкриту дискусію з питань запуску нового ринку електроенергії та повернення «зелених» тарифів для домашніх СЕС

У Верховній Раді блокують повернення «зелених» тарифів для домогосподарств на СЕС, але проштовхують ініціативу відкласти запуск нового ринку електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Сажко на своїй сторінці в Facebook.

«У п'ятницю зареєстрував законопроект «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», що дозволить відновити справедливість і повернути «зелені» тарифи приватним домогосподарствам на СЕС, потужність яких не перевищує 30 кВт. Але замість того, що розглянути його, до порядку денного ВР в обхід профільного комітету вноситься законопроект нібито про альтернативні джерела енергії, але насправді про перенесення термінів запуску ринку електроенергії», - написав депутат.

Сажко вважає, що таким чином депутати під виглядом боротьби за права домогосподарств намагаються скасувати енергореформи, і вимагає провести відкриту дискусію з цих питань.

«Я вимагаю, щоб мій законопроект був розглянутий на комітеті! Я вимагаю, щоб в комітеті була проведена відкрита дискусія, як про зелені тарифи для домогосподарств, так і про майбутнє реформи», - написав Сажко.

Законопроект Сажка «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»(реєстр.№ 10318-2) не включений до порядку денного засідання Верховної Ради 28 травня. Зате в порядку денному є законопроект «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України« Про альтернативні джерела енергії »і« Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електроенергії» (рег. № 10318, автори Добродомов, Підлесецкій, що пропонує перенести старт запуску ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.