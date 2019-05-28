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    Економіка та фінанси

    Відтермінування запуску ринку електроенергії зменшить інвестиційну привабливість регіонів та посилить міграцію – мер Павлограда

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    Новий ринок електроенергії має запрацювати 1 липня 2019 року - Відтермінування запуску ринку електроенергії зменшить інвестиційну привабливість регіонів та посилить міграцію – мер Павлограда
    Новий ринок електроенергії має запрацювати 1 липня 2019 року

    Порушення терміну введення нового ринку електроенергії, передбаченого законом - це по суті порушення Україною міжнародних зобов’язань, - Вершина

    Порушення термінів запуску реформи електроенергетики матиме наслідком спад розвитку економіки, обмежить інвестиційну привабливість регіонів та посилить міграцію. Про це йдеться в зверненні мера Павлограда Анатолія Вершини до представників уряду та парламенту.

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    «Гальмування запуску енергоринку – це фактично крок до руйнування всього того, що українці будували протягом останніх років. Порушення терміну, передбаченого законом - це по суті порушення Україною міжнародних зобов’язань, яке призведе до руйнування відносин з європейськими партнерами та сповільнення процесів євроінтеграції. Це, у свою чергу, неодмінно спричинить спад розвитку економіки, обмежить інвестиційну привабливість наших регіонів та посилить міграцію», - зазначається в зверненні.

    Мер міста шахтарів висловив стурбованість і здивування заявами щодо відтермінування старту реформи енергоринку, адже, на його думку, наразі всі необхідні умови для запуску її з 1 липня є, і більшість учасників ринку готові працювати за новими правилами.

    Відкриття ринку є необхідною передумовою структурних змін в електроенергетиці України, підґрунтям для модернізації галузі та інтеграції ринку електричної енергії України до регіональних енергетичних ринків, з наступним входженням до загальноєвропейського енергетичного ринку», - наголосив міський голова Павлограда.

    Нагадаємо, новий ринок електроенергії має запрацювати 1 липня 2019 року. Від його своєчасного запуску залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 500 млн євро.

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