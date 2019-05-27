Запуск реформи електроенергетики збільшить доходи держбюджету та місцевих громад на 10 млрд євро, – мер Бурштина



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Мер Бурштина висловила занепокоєння ситуацією, що склалась довкола термінів старту нового ринку електроенергетики

Завдяки вчасному запуску ринку електроенергетики буде створено десятки тисяч нових робочих місць, підвищено інвестиційну привабливість України та її регіонів, що сприятиме зростанню ВВП країни та стане додатковим джерелом наповнення державного бюджету та бюджетів місцевих громад на рівні 10 млрд євро.

Про це йдеться в зверненні мера Бурштина (Івано-Франківська область) Роксолани Джури до представників уряду, парламенту та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Мер Бурштину висловила занепокоєння ситуацією, що склалась довкола обговорення термінів старту нового ринку електроенергетики. Вона вважає, що такими діями ставиться під питання європейське майбутнє України, що матиме негативний наслідок для розвитку регіонів.

«Певні заангажовані сторони намагаються уповільнити процес здійснення необхідних для економіки нашої країни реформ, а отже – сповільнюють процес інтеграції нашої країни до європейської спільноти. Це, у свою чергу, неодмінно спричинить спад розвитку економіки, обмежить інвестиційну привабливість наших регіонів та посилить міграційні процеси. Невеликі українські міста вже потерпають від відтоку кваліфікованих кадрів», - зазначається в звернені.

В той час як вчасний старт ринку електроенергетики матиме позитивний вплив на макроекономічні показники, сприятиме покращенню інвестиційного клімату, що стимулюватиме створення нових робочих місць і кваліфіковані кадри залишатимуться в Україні.

«Зростання економіки та здорової конкуренції серед енергогенеруючих та енергопостачальних компаній стимулюватиме зростання рівня зарплат на підприємствах енергетики та загального рівня зарплат у країні», - вважає Джура.

Також мер Бурштину зазначила, що конкуренція на ринку електропостачання стимулюватиме покращення якості послуг підприємств. Споживачі отримають можливість обирати енергопостачальника з кращими умовами і кращими тарифами. А енергопостачальники у конкуренції за споживача дбатимуть за дотриманням надійності енергопостачання як побутових, так і промислових споживачів. Ринкові механізми дозволять енергетичним підприємствам планувати інвестиційні кампанії та отримувати прогнозовані ресурси для модернізації, зокрема екологічної.