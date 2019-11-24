Зростання боргів та економічні невдачі новій владі не вибачать, – політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Економічне погіршення людьми сприймається просто катастрофічно – експерт

Найвирішальнішим в оцінці діяльності президента Володимира Зеленського, його уряду та парламентської більшості буде стан справ з рівнем життям населення.

Таку думку науковий співробітник Академічного центру Бориса Немцова (Прага, Чехія) Олександр Морозов висловив в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським, яка вийшла ввечері 23 листопада 2019 року на каналі Еспресо.TV.

«Знаючи характер української політики – люди готові багато чого вибачати з політичних дій та з риторики тому лідеру, за якого вони голосували, якого вони обрали, але економічне погіршення сприймається просто катастрофічно. Людина відразу втрачає довіру», – зазначив він.

При цьому Морозов звернув увагу на зростання державного боргу та дефіциту бюджету, що фіксується за президентства Зеленського, «який буде достатньо важко перекрити українській владі».

«І ось тут, дійсно, приховане Кощійове яйце, доволі небезпечне. Тому що враження про те, що Україна починає зубожіти й влада не знає, яким чином вийти зі становища, й усі при цьому знатимуть, що влада позичає гроші – не важливо де вона позичає, у кого, але починає позичати – ми ж зараз живемо у сучасному світі, тут усе є відкритим, ці зростаючі позики будуть безкінечно обговорюватися. Й це (для влади – ред.) буде важкою ситуацію. Буде важко зберегти електоральну підтримку», – пояснив аналітик.

Нагадаємо, за 2018-2019 роки сформовано борговий портфель, який відверне на себе великі фінансові ресурси, при цьому політика, яка проводиться Мінфіном, ніяк не обґрунтована.