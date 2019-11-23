Новий голова Київської ОДА пояснив, чому його попередники не могли довго всидіти на посаді



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Олексій Чернишов вважає, що на посаді голови КОДА не можна відсидітися, бо центральна влада тебе завжди бачить, потрібно показати ефективну роботу

Олексій Чернишов - вже шостий голова обладміністрації за останні п’ять років

Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов вважає, що завдяки розташуванню Київщини і впливу столиці її керівник не може сховатися від центральної влади і відсидітися, як в інших регіонах. Саме тому у столичному регіоні так часто змінюють керівники ОДА: четверо при Порошенку, і вже двоє при Зеленському.

«Центральна влада тебе завжди бачить, потрібно показати ефективну роботу», - заявив Чернишов в інтерв’ю «Главкому».

Водночас, новий очільник КОДА наголошує, що якраз завдяки розташуванню області і впливу столиці можна досягнути «найпотужнішого результату», тому він не боїться бути шостим керівником Київщини за останні п’ять років.

«Моя мета, яку я озвучив на співбесіді в Офісі президента, – зробити з Київської області вітрину України. Немає іншої такої області, в якій подібне можна реалізувати», - впевнений Чернишов.

Голова КОДА підкреслює, що в інших областях думають, як випросити у держави кошти на будівництво міжнародного аеропорту, автотрасу чи «якесь консульство». «Тут це все вже давно є», - стверджує Чернишов.

Очільник області говорить, що політика зараз змінюється і у нього «є шанс уникнути різновекторного політичного впливу».

Чернишов зауважив, що до свого попередника Михайла Бно-Айріяна, який пішов з посади, ледь досидівши до перших 100 днів, не має претензій чи особливого ставлення.

«Хоча я тепер й знаходжусь в ситуації, коли у мене – мінус три місяці. Я починаю не з точки нуль, як більшість голів ОДА, а з точки мінус три», - сказав Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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