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    Економіка та фінанси

    Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, – експерт

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    Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, – експерт

    В середині листопада через різке похолодання суттєво зросло споживання електроенергії

    Причиною підвищення цін на оптовому ринку електроенергії стали затримки з ремонтами блоків АЕС на фоні сезонного зростання попиту на електроенергію.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив екс-міністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

    «Зараз попит збільшився, і структура виробництва така і собівартість тих виробників вона більше, зрозуміло, що ціна на електроенергію вона піднялася», - пояснив експерт.

    При цьому він наголосив, оскільки тарифи для населення залишаються незмінними, зростання відчули промислові споживачі.

    Нагадаємо, в середині листопада через різке похолодання суттєво зросло споживання електроенергії у порівнянні з початком місяця. Через затримку з завершенням планових ремонтних робіт на енергоблоках АЕС, енергосистема відчула певний дефіцит потужності, що призвело до тимчасового зростання цін.

    Відповідно у порівнянні з жовтнем, оптові ціни на електроенергію зросли на 17%.

    В Міненерго заявили, що уже найближчим часом енергоблоки АЕС отримають дозвіл Держатомрегулювання на включення в роботу і це сприятиме стабілізації цінової ситуації на ринку.

    Теги: тарифи Міненерго АЕС Іван Плачков
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