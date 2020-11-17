Компанія «Укренерго» отримала держгарантії для залучення кредитів на вигідних умовах ─ Міненерго

Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії

Державних гарантії для залучення кредитів допоможуть підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії

Верховна Рада ухвалила закон, яким НЕК «Укренерго» отримала державні гарантії для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах. Про це повідомляє Міністерство енергетики у Facebook.

Відомство зазначає, що отримання «Укренерго» державних гарантій для залучення кредитів не лише допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, а й забезпечити виконання меморандуму із інвесторами у «зелену» енергетику.

«Залучення кредитних коштів – це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого зростання тарифу на передачу електроенергії», ─ зазначає міністерство.

Нагадаємо, раніше завдяки зусиллям Міненерго був підписаний меморандум з виробниками і інвесторами у відновлювані джерела енергії та прийнятий відповідний закон, що дозволило знизити «зелений» тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ.

Завдяки цьому була стабілізована ситуація на ринку електроенергії.На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел за серпень та вересень складають 100%.

Як повідомлялося, зростання цін на електроенергію для населення Міністерство енергетики не прогнозує у зв'язку з підвищенням тарифу національної енергетичної компанії «Укренерго» на передачу електроенергії на 54,6%, або на 84,83 грн/МВт-год до 240,23 гривень/МВт-год з серпня. Водночас ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вище, ніж в Європі.

Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі.