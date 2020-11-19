Названо причину, коли українці можуть не платити повну ціну за тепло і гарячу воду

За кожен градус нижче норми сума в платіжках за опалення повинна зменшуватися на 5%

Знизити тарифи можна на період, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям

В Україні, згідно з нормативами Кабміну, температура в утепленому приміщенні не повинна бути нижчою за 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат). Якщо ж в квартирі холодніше, то платити за опалення по повній ціні не потрібно.

Про це йдеться в постанові Кабміну №151.

Так, за кожен градус нижче норми сума в платіжках повинна зменшуватися на 5%. Наприклад, якщо замість 20 градусів у кімнаті стабільно 16 градусів, то вартість опалення повинна бути на 20% меншою. Правда, щоб зафіксувати таке порушення, потрібно офіційно звертатися до постачальника з вимогою під протокол вимірювати температуру і встановити причину.

Варто відзначити, що якщо у вас в квартирі є одна «холодна» кімната, швидше за все, причина в розбалансування стояка. У такому випадку потрібно викликати інженера, який виправить ситуацію.

Схожі нормативи діють і для гарячого водопостачання. Температура повинна бути від 50 до 75 градусів. Якщо температура від 45 до 49 градусів, тариф повинні знизити на 10%, а якщо від 40 до 44 – на 30%. Якщо немає і 40 градусів, то платити можна за тарифом за холодну воду.

Варто додати, що знизити тарифи можна на період, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям.

Раніше повідомлялося, що у 11 містах досі не подали тепло через борги.

Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшив ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ.

Підвищення тарифів на газ, традиційно, відбувається в період опалювального сезону, в Україні він стартував у жовтні.