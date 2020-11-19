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    Економіка та фінанси

    Названо причину, коли українці можуть не платити повну ціну за тепло і гарячу воду

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    <p>За кожен градус нижче норми сума в платіжках&nbsp;за опалення повинна зменшуватися на 5%</p> - Названо причину, коли українці можуть не платити повну ціну за тепло і гарячу воду

    За кожен градус нижче норми сума в платіжках за опалення повинна зменшуватися на 5%

    Знизити тарифи можна на період, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям

    В Україні, згідно з нормативами Кабміну, температура в утепленому приміщенні не повинна бути нижчою за 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат). Якщо ж в квартирі холодніше, то платити за опалення по повній ціні не потрібно.

    Про це йдеться в постанові Кабміну №151.

    Так, за кожен градус нижче норми сума в платіжках повинна зменшуватися на 5%. Наприклад, якщо замість 20 градусів у кімнаті стабільно 16 градусів, то вартість опалення повинна бути на 20% меншою. Правда, щоб зафіксувати таке порушення, потрібно офіційно звертатися до постачальника з вимогою під протокол вимірювати температуру і встановити причину.

    Варто відзначити, що якщо у вас в квартирі є одна «холодна» кімната, швидше за все, причина в розбалансування стояка. У такому випадку потрібно викликати інженера, який виправить ситуацію.

    Схожі нормативи діють і для гарячого водопостачання. Температура повинна бути від 50 до 75 градусів. Якщо температура від 45 до 49 градусів, тариф повинні знизити на 10%, а якщо від 40 до 44 – на 30%. Якщо немає і 40 градусів, то платити можна за тарифом за холодну воду.

    Варто додати, що знизити тарифи можна на період, коли комунальна послуга не відповідала заявленим якостям.

    Раніше повідомлялося, що у 11 містах досі не подали тепло через борги.

    Нагадаємо, у листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшив ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських газових хабах дорожчає газ. 

    Підвищення тарифів на газ, традиційно, відбувається в період опалювального сезону, в Україні він стартував у жовтні.

    Теги: тарифи гроші опалювальний сезон комуналка опалення українці водопостачання
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