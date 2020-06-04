Підвищення ренти на видобуток руди призведе до зростання цін на продукцію металургів, - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У металургів, за інформацією експерта, вимиваються обігові кошти, зникає можливість акумулювання фінансових ресурсів для модернізації обладнання та навіть для його капітальних і поточних ремонтів

За прогнозами експерта, в результаті підвищення ренти на видобуток руди слід чекати падіння обсягів виробництва в металургійній галузі

Підвищення ставок ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроєкт №1210), призведе до зростання цін на продукцію металургів на внутрішньому ринку. Про це заявив колишній перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко.

«Левова частка продукції ГМК експортується, при цьому можливостей вплинути на ціни на зовнішніх ринках у нас немає; зараз, як відомо, на світових ринках ціновий тренд знаходиться на низхідній гілці кривої. При зростанні рентних платежів на залізну руду її виробники та експортери будуть її як і раніше продавати, навіть в разі, якщо ціна буде нижчою за собівартість видобутку. А збитки відшкодують за рахунок зростання ціни на залізорудну сировину, що поставляється на внутрішній ринок вітчизняним металургам, так уже було не раз», - пояснив Грищенко.

За його прогнозами, в результаті підвищення ренти на видобуток руди слід чекати падіння обсягів виробництва в металургійній галузі, що негативно позначиться на економіці країни.

«В результаті у металургів вимиваються обігові кошти, зникає можливість акумулювання фінансових ресурсів для модернізації обладнання та навіть для його капітальних і поточних ремонтів, вимушено скорочуються закупівлі сировини під наступний цикл виробництва - і ми маємо як наслідок падіння обсягів виробництва з усіма негативними наслідками для економіки країни», - сказав Грищенко.

Він підкреслив, підвищення ренти з метою наповнення державного бюджету призведе до зворотних результатів - надходження в казну значно скоротяться.

«Не можна підвищувати рентні платежі, навіть якщо дуже хочеться в надії швидко поповнити державний бюджет; ефект буде зворотним», - сказав Грищенко.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко повідомив, що підписаний президентом закон про зміни до Податкового кодексу в даний час обговорюється з метою його коректування. За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (законопроєкт №1210) був прийнятий Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом тільки 21 травня.