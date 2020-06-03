Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію
Рейси планують відкрити вже з 6 липняІрландський лоукостер Ryanair планує вже у липні відновити рейси з України до 4 міст Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Про це повідомляє Telegram-канал «Ryanair Україна».
Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:
- Київ-Рим;
- Київ-Мілан (Бергамо);
- Львів-Болонья;
- Харків-Мілан (Бергамо);
- Одеса-Мілан (Бергамо);
- Одеса-Болонья.
Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:
- Київ-Болонья;
- Київ-Катанія;
- Львів-Мілан (Бергамо).
А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:
- Львів-Рим;
- Одеса-Рим.
Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.
До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.
Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.
МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.