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    Суспільство

    Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію

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    Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію - Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію
    Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію

    Рейси планують відкрити вже з 6 липня

    Ірландський лоукостер Ryanair планує вже у липні відновити рейси з України до 4 міст Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

    Про це повідомляє Telegram-канал «Ryanair Україна».

    Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:

    • Київ-Рим;
    • Київ-Мілан (Бергамо);
    • Львів-Болонья;
    • Харків-Мілан (Бергамо);
    • Одеса-Мілан (Бергамо);
    • Одеса-Болонья.

    Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:

    • Київ-Болонья;
    • Київ-Катанія;
    • Львів-Мілан (Бергамо).

    А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:

    • Львів-Рим;
    • Одеса-Рим.

    Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.

    До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

    Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

    З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

    МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.

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