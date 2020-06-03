Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію



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Ryanair планує в липні відновити рейси з України в Італію

Рейси планують відкрити вже з 6 липня

Ірландський лоукостер Ryanair планує вже у липні відновити рейси з України до 4 міст Італії. Компанія має намір здійснювати рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Про це повідомляє Telegram-канал «Ryanair Україна».

Так, вже з 6 липня авіакомпанія планує відновити рейси:

Київ-Рим;

Київ-Мілан (Бергамо);

Львів-Болонья;

Харків-Мілан (Бергамо);

Одеса-Мілан (Бергамо);

Одеса-Болонья.

Вже з 7 липня Ryanair планує запустити рейси за маршрутом:

Київ-Болонья;

Київ-Катанія;

Львів-Мілан (Бергамо).

А вже з 8 липня очікується відновлення перельотів:

Львів-Рим;

Одеса-Рим.

Зазначається, що ціни на авіарейси стартують від 40 євро в одну сторону.

До слова, Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

Як відомо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

МАУ скасувала продаж квитків на міжнародні рейси до 1 липня.