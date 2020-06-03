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    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)

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    <span>3 червня на Хмельниччину приїхав президент України Володимир Зеленський</span> - Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    3 червня на Хмельниччину приїхав президент України Володимир Зеленський
    Фото: Depo.Хмельницький

    Президент у селі Давидківці ознайомився із ходом будівництва дитсадка

    Дводенний візит президента Володимира Зеленського у Хмельницькій області розпочався з відвідування єдиного в області дитсадка, що включений у програму «Велике будівництво». Зеленський ознайомився із ходом його будівництва у селі Давидківці.

    За словами директора ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Андрія Колесніка, період будівництва дитячого садка - 2018-2020 рр, загальна вартість проекту — 27,4 млн грн.
    Всього освоєно трохи менше 14 млн грн, у тому числі:

    •  ДФРР 12601,1 тис грн;
    •  місцевий бюджет 1393,7 тис грн;

    Передбачено на 2020 рік -13,2 млн грн, у тому числі з ДФРР — 11,9 млн грн.

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    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)
    Зеленський пішов у дитячий садок на Хмельниччині (фото)

    Зазначимо, у «Велике будівництво» Хмельниччини включено єдиний дитсадок, три стадіони, 10 приймальних відділень лікарень та 11 шкіл.

    Нещодавно перебуваючи в області міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов звернув увагу, що до програми президента «Велике будівництво» включено тільки один дитячий садок в області, що не відповідає базовій концепції «5 дитсадків – 5 шкіл – 5 спортивних закладів».

    «Крім цього, має бути закладений паритет, будівництво соціальної інфраструктури повинно відбуватися не тільки на території області, а також в обласному центрі», – зауважив міністр.

    Хмельниччина бюджет будівництво Володимир Зеленський президент дитячий садок
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