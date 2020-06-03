МВФ розгляне нову програму stand-by для України 9 червня



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Україна очікує кредит за програмою stand-by за спрощеними умовами

Всі документи до засідання МВФ підготовлені, рішення буде схвалено

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Цей орган повинен прийняти остаточне рішення по програмі.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Очікується, що відразу після позитивного вирішення Україні буде перераховано перший транш у розмірі близько 1,9 млрд доларів, який надійде в державний бюджет.

Таким чином МВФ підтримає Україну у важкий момент, коли через карантинні обмеження різко скоротилися надходження до держбюджету, а падіння економіки у квітні-травні прискорилося. За попередніми оцінками, ВВП України впав за цей період більш ніж на 10%. А доходи державного бюджету у травні скоротилися на 30%.

Стандартні умови фінансування МВФ зазвичай передбачають виділення коштів для Нацбанку на поповнення міжнародних резервів. Однак у кризові періоди фонд виділяє Україні гроші для бюджетних видатків. Так було під час криз 2008-2009 років, а також 2014-2015 років.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.