Підвищення тарифів «Укренерго» несвоєчасне, – міністерство енергетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НКРЕКП поспішила з підвищенням тарифу на передачу електроенергії, – Олександр Трохимець

Для виходу енергетичної галузі з кризи підвищення тарифу має реалізовуватись в останню чергу

Намір Національної комісії, що здійсню державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії є поспішним. Про це заявив радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець.

За його словами, на сьогодні ще не вичерпано всі інструменти, які дозволять не підвищувати тарифи у період кризи. «Позиція міністерства полягає в тому, що підвищення тарифу на передачу електроенергії можливе лише тоді, коли будуть вичерпані всі інші можливості фінансові стабілізації ситуації на енергетичному ринку. Сьогодні виконуються всі заходи антикризового штабу, який функціонує при Кабінеті міністрів під головуванням прем’єр-міністра. Тому сьогодні ще не до кінця були вичерпані всі інструменти для того, щоб було прийняте таке рішення. На мою особисту думку, НКРЕКП трошки поспішила», - зазначив він.

Відповідно, інструмент підвищення тарифу має реалізовуватись виключно в останню чергу. «Моя думка така, що з точки зору виходу енергетичної галузі з кризи це інструмент, який повинен використовуватися в останню чергу – підвищення тарифів на передачу електричної енергії», - підкреслив Трохимець.

Нагадаємо, НКРЕКУ 24 червня розглянула питання про підвищення тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» в чотири рази з серпня 2020 року. Таке рішення регулятор ініціював нібито через підписання меморандуму між Кабміном і інвесторами в зелену енергетику, але при цьому воно істотно підвищує тарифи на електроенергію для промисловості.

На цю ініціативу різко негативно відреагувало Міністерство енергетики, всі ключові споживачі електроенергії - підприємства, металургійні заводи, а також енергетичні компанії. Після цього НКРЕКУ перенесло засідання на 26 червня і все одно запропонувало підвищити тариф «Укренерго», але вже в 2 рази.

Як заявила в.о. міністра енергетики України Ольга Буславец, замість низки системних, ефективних заходів для вирішення кризи в енергетиці НКРЕКУ пропонує просто підняти тариф НЕК «Укренерго» в кілька разів, що є неефективним рішенням. На її думку, перегляд тарифу НЕК «Укренерго» має відбуватися в останню чергу, коли будуть вичерпані всі інші можливості. Вона вважає, що підвищення тарифу на передачу електроенергії для промислового споживача може відбитися на вартості товарів і послуг для населення.