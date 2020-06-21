Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи на електрику в чотири рази



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Нацкомісія пропонує з серпня підвищити тарифи «Укренерго»

Тариф на передачу електроенергії з 1 серпня 2020 року має збільшитися до 596,48 гривні за МВт-год (без ПДВ)

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує в 4 рази підвищити тарифи на передачу електричної енергії оператора Об’єднаної енергосистеми України держкомпанії «Укренерго», до 596,48 гривні за МВт-год.

Про це сказано в проекті рішення, винесеного на засідання комісії, призначене на 24 червня.

Згідно з проектом рішення НКРЕКП, тариф на передачу електроенергії «Укренерго» з 1 серпня 2020 року має збільшитися з 155,4 гривні (без ПДВ) за МВт-год до 596,48 гривні за МВт-год (без ПДВ).

Також НКРЕКП має намір підвищити тариф на послуги диспетчерського (оперативно-технічного) управління держкомпанії з 10,23 гривні за МВт-год (без ПДВ) до 41,64 гривні за МВт-год (без ПДВ).

У компанії «Укренерго» пояснили, що в структурі тарифу на послуги з передачі електроенергії недостатньо коштів для покриття спецзобов’язань «Укренерго» перед державним підприємством «Гарантований покупець».

На весь 2020 рік для «Гарантованого покупця» у тарифі компанії передбачено лише 8,6 мільярда гривень, тоді як лише поточна заборгованість вже перевищує 16 мільярдів гривень. При цьому ситуація ускладнилася тим, що в цій сумі заборгованості врахована не лише різниця між ціною покупки та продажу «зеленої» електроенергії, але і компенсація витрат «Гарантованого покупця» від продажу електричної енергії постачальникам універсальних послуг для потреб населення. Такі витрати в тарифі «Укренерго» передбачені не були.

«Одним з ключових інструментів для збалансування ситуації, яка зараз склалася на ринку електричної енергії з-за кризи неплатежів між його учасниками, є перегляд тарифу «Укренерго». Втім, такий інструмент повинен бути застосований тільки разом з цілим рядом інших антикризових заходів», – заявили в компанії.

Зокрема, зазначають у «Укренерго», це зміна норм чинного законодавства для реалізації положень урядового Меморандуму з виробниками з відновлюваних джерел енергії, запровадження урядом нового механізму покладання спецзобов’язань (ПСО), а також залучення зовнішнього фінансування для покриття боргів на ринку електричної енергії, які утворилися протягом першого півріччя 2020 року.

«У разі невиконання зазначених заходів, збалансувати фінансову ситуацію на ринку буде можливо лише за встановлення тарифу на передачу електроенергії, який перевищить 600 гривень за МВт–год», – заявили в компанії.