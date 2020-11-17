Підвищення тарифу на передачу електроенергії небезпечне для економіки, – Федерація роботодавців

Щоб не закритися, 29% роботодавців змушені були скоротити розмір зарплати, а 33% – скоротили персонал

Федерація роботодавців України звернулася до голови Нацкомісії з державного регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка з проханням перерахувати тариф на постачання електроенергії. Адже в умовах, коли український бізнес несе серйозні збитки, необгрунтоване підвищення тарифу до 309 грн/МВт*год у наступному році може серйозно зашкодити економіці. Про це йдеться у відкритому листі ФРУ на адресу голови НКРЕКП.

Так, роботодавці наголошують: у першому півріччі збиток промисловості склав 40 мільярдів гривень. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська служби понесли 20 мільярдів гривень, організація харчування – 2 мільярди. Щоб не закритися, 29% роботодавців змушені були скоротити розмір зарплати, а 33% – скоротили персонал. А невтішні прогнози щодо пандемії стримують компанії від набору людей на роботу.

«У цих умовах встановлення тарифу на рівні 309,8 грн/MBт*год є неприйнятним, адже непобутові споживачі змушені заплатити додатково 8,8 млрд гривень. Це ставить під питання існування окремих галузей, адже працювати в умовах такого підвищення для значної частини підприємств не видається можливим.

Роботодавці у своєму листі також просять НКРЕКП надати детальний розрахунок балансу ДП «Гарантований покупець» на 2021 рік, прогноз цін на кожному із сегментів ринку, а також розрахунок коштів, що необхідні для фінансування пільгових тарифів для населення. Окремо ФРУ просить надати розрахунок впливу на валовий прибуток ДП «Гарантований покупець», який спричинять запропоновані ініціативи, та прийняти для обговорення розрахунок тарифи на передачу електроенергії у 2021 році на рівні не вище 200 грн/МВт*год.

Нагадаємо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП на 2021 рік ініціювала підвищення тарифу на передачу тарифу до 309,8 грн/MBт*год. В асоціації «Укрметалургпром» заявили, що таке рішення може стати для промисловців критичним. А голова Комітету економістів України Андрій Новак підкреслив, що підвищення тарифу запустить ланцюгову реакцію підвищення цін абсолютно на всі товари і послуги в Україні.

Водночас гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак вважає, що після підвищення тарифу на електроенергію в Україні подорожчає проїзд у міському електротранспорті та залізницею.