Поліція взяла урядовий квартал під посилену охорону

У центрі столиці чергують рятувальники та вибухотехніки

Столичні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування в центрі Києва, Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема, і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Як відомо, у Києві біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

Сьогодні у столиці також проходить масштабний протест під парламентом. В ході протесту стались сутички.

Учасники мітингу заблокували рух транспорту вулицею Грушевського в центрі Києва.

Підприємці також мають намір мітингувати біля Кабміну і продовжити безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу президента України.