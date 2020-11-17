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    Новини

    Поліція взяла урядовий квартал під посилену охорону

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    Протест підприємців під Верховною Радою - Поліція взяла урядовий квартал під посилену охорону
    Протест підприємців під Верховною Радою

    У центрі столиці чергують рятувальники та вибухотехніки

    Столичні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування в центрі Києва, Аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема, і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

    Як відомо, у Києві біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

    Сьогодні у столиці також проходить масштабний протест під парламентом. В ході протесту стались сутички.

    Учасники мітингу заблокували рух транспорту вулицею Грушевського в центрі Києва.

    Підприємці також мають намір мітингувати біля Кабміну і продовжити безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу президента України.

    Теги: Верховна Рада Київ бізнес протест протести у Києві карантин
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