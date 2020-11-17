Рада вирішує долю карантину вихідного дня: трансляція засідання

Парламентарі розглянуть проєкт постанови, яка пропонує скасувати запровадження карантину вихідного дня

Верховна Рада на засіданні 17 листопада заслухає звіт Кабміну про карантинні заходи в Україні. Згідно з порядком денним парламенту, це питання розглядатимуть першим. Сьогодні у сесійній залі зареєструвалося 226 нардепів.

Зокрема, депутати планують заслухати пояснення глави уряду Дениса Шмигаля щодо причини запровадження в Україні карантину вихідного дня, який викликах масові протести підприємців та місцевої влади.

Після цього парламентарі розглянуть проєкт постанови, яка пропонує скасувати запровадження карантину вихідного дня.

Відповідний проєкт постанови №4381 був зареєстрований у парламенті у понеділок, 16 листопада.

Зокрема, Рада рекомендує уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме: